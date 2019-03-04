陸初步擬訂2019年立法計畫　張業遂：重點推進四方面工作

▲全國人大會議發言人張業遂。（圖／CFP，下同）。



大陸中心／綜合報導

十三屆全國人大二次會議4日舉行新聞發布會，大會發言人張業遂就議程和人大工作回答中外記者提問。有關立法方面，他表示，今年全國人大常委會將堅持科學立法、民主立法、依法立法，著力提高立法的質量，加快立法工作步伐，集中力量落實好黨中央確定的重大立法事項，重點推進四個方面的立法工作；今年的立法計劃已初步擬訂，將根據大會代表的意見修改完善後及時公布。

張業遂提到，2019年的立法任務「的確非常重」，尤其是黨和國家事業的發展、人民群眾對美好生活的期待和全面依法治國的要求，這對立法工作提出新課題和新任務。他透露，今年四個方面的立法工作包括「抓緊制定修改深化市場化改革以及擴大高水平開放急需的法律」、「加快保障和改善民生以及推進生態文明建設領域的立法」、「加強國家安全以及社會治理領域的立法」、「完善國家機構組織有關法律制度」。

▼立法工作刻不容緩。

首先在制定修改深化市場化改革、擴大高水平開放急需的法律方面，官方除了修改外商投資法，還將修改土地管理法、專利法、証券法，制定資源稅法等，做好授權決定和改革決定等相關工作，確保重大改革於法有據。而在加快保障和改善民生、推進生態文明建設領域的立法工作，官方將抓緊審議民法典各分編草案，繼續審議基本醫療衛生與健康促進法草案、疫苗管理法草案和藥品管理法修正草案，並且制定長江保護法。

有關加強國家安全、社會治理領域的立法部分，官方將制定出口管制法、數據安全法、生物安全法等，以提高防範安全風險的能力，並且制定社區矯正法、退役軍人保障法、修改刑法等。最後在完善國家機構組織有關法律制度方面，官方將修改全國人民代表大會組織法和議事規則等，完善人民代表大會制度，並且繼續審議法官法、檢察官法修訂草案，還將深化司法體系改革、制定政務處分法。