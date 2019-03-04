影／這個3月聆聽中國！清華博士生RAP唱兩會：為祖國寫讚歌

記者馬叔安／綜合報導

隨著大陸「兩會」陸續開幕，《新華社》和歌手宿涵攜手推出RAP歌曲《兩會：這個三月，聆聽中國》（"Two sessions"：To the world From China），歌詞涉及科學（Science）、扶貧（Poverty alleviation）、環境（Environment）等方面，以及登陸月球背面、探索馬里亞納海溝和複製猴子等大陸近來的成就，曲末以「曾經我們遭受欺淩，如今我們頑強屹立」結尾。

▲歌手宿涵為大陸兩會演唱RAP。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》指出，這首RAP歌由新華網和好聲音五強選手、清華大學博士生宿涵合作推出，全程以英文呈現，在公佈的參考譯文中，歌詞開頭便寫道，「説起兩會，我有了一些令人振奮的靈感，讓我來為祖國寫一首讚歌」、「中國有兩會，我們的兩會，這個世界，我們用愛面對」（詳細歌詞見附錄）。

在歌詞中，除了大陸在科技等硬體方面的發展成果，也提到了「每分鐘，我們幫26個人從它的魔掌脫離，解決貧困，走向富足」、「56年前，塞罕壩上還只有綠樹點點，誰能想到今天已經是森林一片，綠色發展將昂揚向前」、「在污染者面前，我們就是抗擊的頭號玩家」等扶貧與環保方面的成績。

據了解，演唱者宿涵生於遼寧省沈陽市，為清華大學醫學院生物醫學工程系博士生，曾在2017年以一首以清華大學為主題的歌曲《水木道》走紅，並在2018年於《中國好聲音》節目獲得總決賽五強 。

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附錄：歌詞參考譯文

《兩會：這個三月，聆聽中國》（"Two sessions"：To the world From China）

説起兩會，我有了一些令人振奮的靈感

讓我來為祖國寫一首讚歌

思前想後，它應該包括四個方面

準備好你們的想象力，不要緊張，坐下來

用心聽我説説祖國的發展

科學就像空氣

讓我們實現心中的渴望

每個人都應該掌握知識

就像人要穿衣服一樣

這就是我們熱愛探索的原因

現在，請聽我講講我們這些年的成長

實現在月球背面著陸

克服所有艱難險阻

進步讓人民歡欣鼓舞

那感覺勝似閒庭信步

神威·太湖之光像月光般明亮

凝結今夜所有願望

它曾是無可否認的

超級計算機速度之王

「墨子號」是前所未有的突破

八月升空

像雄鷹翱翔于太空

「蛟龍」大顯身手

探索馬裏亞納海溝

在壯麗海底開啟五千米的深潛秀

克隆猴「中中」和「華華」

「悟空」西天「取經」

神龍騰空而起

你知道，這是中國奇跡

中國有兩會，我們的兩會

這個世界，我們用愛面對

看我們的兩會，看看中國的方式

曾經我們遭受欺淩，如今我們頑強屹立

展示新生命的意義

教育像水，滋養中華兒女

沒有教育，就沒有文明和秩序

年輕的心靈就該像天行者一樣自由翱翔

整理衣領，為探尋認知邊疆的人鼓掌

人不能離開營養

這是我對扶貧的想象

脫貧攻堅

效率就像解方程式一樣

貧困就像悲劇

使我們倦怠無力，困我們于艱難境地

貧困，遠離這片土地

沒有人生來就該承受貧困

每分鐘，我們幫26個人從它的魔掌脫離

解決貧困，走向富足

我相信，貧困終將遠離

奇跡發生，音樂響起

擺脫地心引力，大家和我一起

中國有兩會，我們的兩會

這個世界，我們用愛面對

看我們的兩會，看看中國的方式

曾經我們遭受欺淩，如今我們頑強屹立

保持環境優良

別犧牲海邊的陽光

美好的環境就像夏日天堂

就像蝴蝶沐浴在晨光

就像松林綿延萬裏

大力水手看了都心花怒放

就像我們對母親的依戀

我們和綠水青山緊緊相連

56年前

塞罕壩上還只有綠樹點點

誰能想到今天已經是森林一片

綠色發展將昂揚向前

我們絕不會是地球的破壞者

不會讓白堊紀的悲劇重現

在污染者面前

我們就是抗擊的頭號玩家

像治愈結石一樣

我們要粉碎所有貪婪

向往著空中花園

我們一天天把家園變成綠色空間

中國有兩會，我們的兩會

這個世界，我們用愛面對

看我們的兩會，看看中國的方式

曾經我們遭受欺淩，如今我們頑強屹立