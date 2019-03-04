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回應「一帶一路」債務疑慮　人大記者會：中國不會製造陷阱

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▲▼一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

▲大陸推動一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸近年力推「一帶一路」倡議，旨在推動與沿線國家的基礎建設合作、加強經貿往來，但卻也有參與國引發債務問題的疑慮，對此全國人大發言人張業遂今天在記者會上強調，「不論是項目選擇跟投融資合作，都是參與方共同做出的決策」，中方不會強加於人，更不會製造什麼陷阱。

第十三屆全國人大二次會議5日開幕，今天由外交官出身的張業遂擔任發言人，面對新加坡《聯合早報》記者提問，指出一帶一路倡議推出五年，受到一些缺乏透明和可持續性的質疑，甚至讓國家陷入債務問題，中方如何看待。

▲▼2019兩會,第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

▲第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

張業遂回應，「一帶一路」是習近平主席提出的重大經濟合作倡議，致力改善互聯互通，為中國與世界經濟增長帶來更多機遇，是對當今多邊作機制的有益補充，對於剛剛提到的債務問題，他指出倡議的原則是共商、共建、共享，同時也堅持市場化運作模式。

因此他強調，「不論是項目選擇跟投融資合作，都是參與方共同做出的決策」，表明「中方高度重視債務的可持續問題，在項目的合作上，不會強加於人，更不會製造什麼陷阱」。

張業遂提到，今年四月，第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，將在北京舉行，相信將取得更多工作成果。去年是共建一帶一路取得重要進展的一年，67個國家和中國簽署合作文件，目前和中方簽署的國家和國際組織達152個，表明一帶一路順應了合作共贏的時代潮流，推進高質量發展。

▼第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會發言人張業遂。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019兩會,第十三屆全國人大第二次會議新聞發布會。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,一帶一路,債務陷阱,中國

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