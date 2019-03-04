北京車站等嘸金正恩　專列一路「開綠燈」返回平壤　





▲金正恩搭乘專用列車。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

習金會破局後，北韓領導人金正恩2日啟程返回平壤，原傳出回程時有望與大陸國家主席習近平會面，但《ETtoday新聞雲》記者今早赴北京車站，發現維安氣氛如常，不若過往習金會肅殺氣氛。據了解，金正恩已幾乎確定不見習近平，他專用列車行經湖南、武漢、天津等沿線若有工程，均被勒令暫停，確保快速返國。

金正恩3月2日結束越南出訪行程，與川普耗時兩天一夜的川金會談判意外破局，未達任何協議震驚全球，不過北韓外務省副相李吉成先前2月28日被發現飛往北京，遭外媒猜測可能促成返程時的「習金會」。

▲ 川金二會談判破局。（圖／路透）

不過經記者今天實地走訪北京車站現場，維安氣氛一切如常，大批民眾熙來攘往，原先在過往金正恩訪北京時，用於停放警備車輛的停車場，以及布滿維安人員的通道也停放著一般民用車輛，顯示先前媒體傳出4日北京車站將進行大規模交管，金正恩即將抵達的訊息出現變化。

▲3月4日一早北京車站依舊人潮洶湧，維安一切如常。（圖／記者陳政錄攝）。

據《韓聯社》報導，金正恩的專列在抵達南寧後，並沒有繞道去廣州，而是直接北上往長沙，與去程相同，也就是說並沒有赴北京的計畫，預計5日就會抵達北韓平壤，最快也可能今天晚上就到。



消息人士坦言，由於正值大陸全國政協、人大兩會期間，若金正恩進京會見習近平，最有可能的時間點只有3月4日，因3、5日式正協、人大會議開幕，習近平可能「沒有空」，但由於川金會未有結果，習金會舉辦意義不大，因此金正恩選擇盡快返國。

▲習近平出席大陸全國政協第十三屆第二次會議。（圖／翻攝自央視）

據了解，越南至北韓最短行駛距離約3800公里，金正恩專用列車由於附載較重，耗時需66個小時，另針對川金會破局原因，北韓外交部長李勇浩1日凌晨罕見召開記者會反駁美方說法，強調北韓願意關閉寧邊核子研究設施，換取美方撤去一部分制裁措施，但並沒有要求美方撤回全部制裁。

▼北京車站民眾熙來攘往，未見金正恩可能抵達的緊張氣氛。（圖／記者陳政錄攝）。