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港貿發局主席林建岳：以香港為平台推動兩岸和平統一

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▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸全國政協十三屆二次會議已於3日開幕。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國政協十三屆二次會議昨日開幕，各政協小組今起舉行會議討論報告，香港全國政協小組討論上午開放媒體採訪，與會委員聚焦「港獨」、「粵港澳大灣區」等議題。其中，全國政協委員林建岳進一步建議，發揮香港在兩岸的網路優勢，搭建平台告訴台灣要「堅決反對台獨，為促進和平統一作出貢獻」。

林建岳在3月1日才剛卸下香港旅遊發展局主席職務，轉任香港貿易發展局主席。他指出，港區委員應該學習習近平在《告台灣同胞書》發表40週年集會上的重要講話政策，深化與台灣有關黨派團體或人士的交流。

▲▼兩會,香港,全國政協委員,政協委員。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港全國政協委員林建岳。（圖／記者宋良義攝）

此外，也應做好青年和兩岸民心交流，因為青年是兩岸四地（陸、台、港、澳）的希望和未來，也是促進兩岸關係和平發展重要力量。林建岳表示，香港有些青年在國家認同上有分歧，有些甚至成為港獨的支持者，因此需要做好相關工作，「推動更多港澳青年，對內地學習、考察，了解青年的訴求」。

他還建議港區委員與工商界成功人士應該多與學生交流，而在做好兩岸民心溝通的工作上，「港澳委員則應該發揮兩岸關係的網絡優勢，以香港為平台，告訴台灣同胞堅決反對台獨，為促進兩岸關係和平發展，推動祖國和平統一作出重大貢獻」。

▲▼兩會,香港,全國政協委員,政協委員。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港全國政協委員上午進行小組討論。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸全國政協主席汪洋昨日在政協常委會工作報告中提到，去年鼓勵港澳委員支持特區政府和行政長官依法施政，旗幟鮮明反對「港獨」；未來一年的主要任務，包括全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」的方針，並為落實粵港澳大灣區發展規劃綱要提出建議。

上午的小組討論，許多港區政協委員都對此報告內容表示推崇，並給予建言。像是遠東發展有限公司主席邱達昌就建議用人工智能、人臉識別等技術，加快通關速度，協助大灣區內人才快速流動；香港民建聯主席李慧瓊則指出，要想香港青年「擁抱內地」，必須先讓他們覺得便利，因此建議香港民眾開通支付寶。

▲▼兩會,香港,全國政協委員,政協委員。（圖／記者曾俊豪攝）

▲小組討論聚焦「港獨」、「粵港澳大灣區」。（圖／記者曾俊豪攝）

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