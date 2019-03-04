多國以「國家安全」圍堵華為　張業遂：「雙重標準」干擾公平競爭

▲美國攜手盟友圍堵華為。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱、陳政錄／台北—北京連線報導

美國近期要求盟友以「國家安全」為由阻撓華為，全國人大會議發言人張業遂今（4）日表示，「美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。」

十三屆全國人大二次會議今（4）日上午11時15分在人民大會堂舉行，有記者提問，「我們關注到美國正在要求一些歐洲國家停止與華為的合作，擔心華為會配合中國政府提供相關的信息。我們也看到中國的國家情報法也規定，機構、組織和公民在安全問題上要配合政府，這也加劇了各方面的擔憂。想請問中方如何回應這種擔憂？」

張業遂回應，「2017年全國人大常委會通過的國家情報法，是根據中華人民共和國憲法所製定的法律，主要目的是加強和保障中國的國家情報工作，維護中國的國家安全和利益，不是為了侵害他國的安全利益。以立法形式維護國家安全是國際通行做法，包括美歐在內的各國均有類似的法律或規定。那麼在這部法律的立法過程中，中國也借鑑了有關國家的實踐。」

▼全國人大會議發言人張業遂。（圖／視覺中國）

他接著說，「國家情報法不僅規定了組織和公民依法支持、協助和配合國家情報工作的義務，同時也規定了國家情報工作應當依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益的義務。中國的其他法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和隱私權利等也作了許多規定，這些規定都適用於國家情報工作。我想對這一點應該全面準確地解讀，不應該斷章取義。」

他指出，「中國一貫鼓勵和倡導企業在海外經營中嚴格遵守當地的法律法規，從來沒有，也不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。美國政府的一些官員拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，干擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。」

張業遂最後說，「中國政府已多次表達嚴正立場，我們希望有關國家恪守公平競爭的市場原則，為中國企業投資經營提供公正、非歧視的營商環境。」