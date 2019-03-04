網路遊戲毒性遠大於毒品　陸人大代表趙皖平：盡快祭出專門法律

▲青少年沉迷於網路遊戲。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

「不少網路遊戲是以刺激、暴力、色情等為主要內容，遊戲的不良內容正在潛移默化地『涵化』和『同化』青少年。」大陸全國人大代表、安徽省農業科學院副院長趙皖平建議，「盡快展開相關立法調查和研究，盡快對網路遊戲的規範管理祭出專門法律，盡快推動《未成年人網絡保護條例》發布實施。」

趙皖平表示，「在中國3億多青少年中，掉入網路陷阱的不計其數」，「在網路遊戲創造的虛擬世界裡，孩子們可以結婚、戀愛，甚至可以隨意殺人、放火，一切行為都不必承擔任何責任和後果」，因此「孩子們會混淆虛擬與現實，把虛擬中的一切帶到現實社會。」

他進一步指出，「網路遊戲可能導致精神疾病，對精神、身體、社會都造成巨大危害，與毒品如出一轍，甚至毒性遠大於毒品。」然而，目前網路平台和遊戲開發者為了追求高額利潤，往往投入大量資金開發遊戲，並精心設置其中的陷阱，卻無暇給社會和家長的監督留半扇門。

▲趙皖平。（圖／CFP）

「我國現在只有《網路遊戲管理暫行辦法》和《嚴格規範網路遊戲的意見》，立法尚屬空白。」趙皖平強調，「網路遊戲對個人、家庭乃至社會的種種危害，使得在我國盡快制定相關法律，以規範網路遊戲開發和管控、保護人民群眾尤其是廣大青少年的合法權益和生命財產，成為了家庭和社會的共同期盼。」

最後，趙皖平建議，盡快展開相關立法調查和研究，盡快對網路遊戲的規範管理祭出專門法律，盡快推動《未成年人網絡保護條例》發布實施。此外，他將在全國兩會上提交《關於提請規範網絡遊戲管理及盡快立法的議案》。