習近平訪問兩韓若能成行　郭偉峰：有助半島和平發展

▲習近平有望在今年內訪問北韓。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

今年恰逢中朝建交70週年，兩國領導階層的互動也備受矚目。有關中國國家主席習近平可能4月訪問北韓（時間可能訂在15日太陽節）的傳聞，《中評社》社長郭偉峰發文指稱，習近平如果能在今年內順利訪問兩韓，勢必給中朝關係乃至半島的和平發展「帶來更加積極的變化」。

根據此前報導，2019年是中韓建交70週年，因此習近平的出訪很有可能發生，如果成行將是其擔任現職後首次出訪北韓（2008年曾以副國家主席身分出訪），最可能的時機點落在4月。報導提到，上一次中國國家主席訪問北韓已經是2005年的事情，當時的國家主席還是胡錦濤。

▼習金會。

郭偉峰在文章中提到，金正恩早已邀請習近平出訪北韓，中國外交部發言人陸慷也曾透露「中朝之間有高層互訪的傳統」，彰顯出高層交往在中朝關係的發展「發揮著重要的引領和推動作用」。文章還稱，從陸慷此前的措辭可以得知習近平今年內肯定要訪問北韓，剩下的就是時間安排問題，並不存在其它障礙。

文章指出，習近平與金正恩於1月8日在北京舉行的會談，實際上已為前者在年內訪問北韓奠定基礎，尤其從兩個方面可以看出訪朝勢在必行。兩個方面分別是因應中朝歷史變化以及因應半島和平的需求。

▼南北韓高峰會。

文章認為，中朝在因應歷史變化上傾向塑造更加牢固的關係，自從去年以來兩國關係出現新的歷史性變化，這有利於雙方繼續保持高層交往、加強戰略溝通、深化友好交流合作，而今年的重要歷史節點則為中朝建交70周年，這對雙方關係的發展具有傳承的意義；中朝在因應半島和平需求則傾向「四個支持」，分別是支持北韓繼續邁向半島無核化、支持兩韓持續改善關係、支持美朝舉行領導人會晤並且取得成果、支持各方通過對話解決各自的合理關切。

文章話鋒一轉表示，習近平於2018年11月出席亞太經合組織（APEC）第二十六次領導人非正式會議期間，也曾與南韓總統文在寅舉行會談，當時後者也有邀請訪問首爾，這意味著習近平可能在今年內先後訪問兩韓。文章提到，鑒於兩個方面的因素來看，習近平今年的訪韓勢在必行，但根本意圖不是局限在中朝關係，而是要為半島的和平發展發揮促進作用。