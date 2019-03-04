8歲童「脫褲下蹲」急解放！健身媽前面在拍片　兒「幸福模樣」全都錄

▲愛麗莎的兒子奏花園裡幸福解放。（圖／翻攝自Instagram／eliseniu）

國際中心／綜合報導

紐西蘭一名健身部落客愛麗莎（Elise Niu）日前在錄製短片時，意外地捕捉到8歲兒子衝到花園，等不及脫褲解放「嗯嗯」的一幕，完全沒有意識到後方有個鏡頭將這個畫面錄下；事後，愛麗莎在編輯影片時發現了這有趣的一幕，並放上個人社群網路，獲得網友熱烈的反響。

根據外媒報導，愛麗莎當時正在錄製一部有關健身訓練營的介紹影片，當她向鏡頭聊到通常健身愛好者早餐都吃甚麼的內容時，原本身後空蕩蕩的花園卻突然闖進一名穿著綠色上衣的小男孩，而接下來這名男孩的行為卻讓人更驚嚇！

小男孩在不知情的情況下衝進鏡頭後，於空曠的花園裡找了一個心儀的位置，大方地將褲子一脫，就開始當一名自然人，幸福的解放自我，從影片中還能看到他用力的蹲了幾次之後，在褲子沒有完全穿上的情況下，默默地走離該處。

報導中指出，這名小男孩正是愛麗莎的8歲長子，當時因為家中的廁所已經被其他人占用，在沒有其他的辦法之下，只好選擇以這種方式求解脫，並且順便「施肥」。愛麗莎在剪輯影片時發現這有趣的一幕，並放到Instagream上與大家分享，意外獲的網友關注，更有人留言表示「你的孩子超搞笑！」、「一直到看完影片都沒注意到，返回去看後才覺得震驚」、「這真是有史以來最有趣的一幕上大號場景！」