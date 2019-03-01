回阿祖家！兒「拿舊照」爸超毛　1.4萬網哭了：不是每個為人父都能看到這幕

▲ 孩子啊~~照片要好好拿啊 。（圖／網友陳浩瑋授權引用）

網搜小組／綜合報導

孩子啊！拿照片的姿勢真的很重要啊！一位爸爸日前在臉書貼出兒子和「幼年的自己」同框的照片，但乍看之下卻有毛毛的感覺襲來，讓他忍不住po上網和大家分享。網友看到後都笑暈了，表示原po兒子真的有前途，「可能知道你壽險很高」、「先練習才能一回生、二回熟」，再再顯示了手勢的重要性。

「兒子啊！你拿你老子照片的手勢怎麼怪怪的！」一位爸爸在臉書「爆怨公社」上抱怨兒子，他表示兒子日前去阿祖家玩，家人剛好翻到舊照，並且傳了照片給他，但他一看差點噴飯。只見兒子用雙手拿著自己小時候的老照片，但是手勢好像有點怪，兩隻小手拿著相框兩邊，看起來有點像在捧遺照，讓老爸哭笑不得，忍不住po上網和大家分享。

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▲好像...有點專業 。（圖／網友陳浩瑋授權引用）

1.4萬名網友看到照片都笑歪，有人表示「先練習手勢，以後才能駕輕就熟」、「不能這樣拿啦！手要捧下面」、「還好沒有剛好在哭」、「還好是小時侯的照片，不是現在的照片，不然就更...」、「這就是生兒子的作用啊！不然你以為呢」、「總有一天捧到您的概念」、「這樣就不用擔心了可以放手了」、「可能知道你壽險很高」、「早晚用的到」，還有網友超過分，表示「恭喜你能看到這一幕，這不是每個為人父都看得到的。」

其他人則突破盲點，表示「只有我覺得因為是這張照片，看起來才像遺照嗎」、「照片特別放大，還加了相框，難怪...」、「誰會把照片放這麼大啦」、「小時候長的好像侯友誼」、「孩子果然不能偷生」。

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