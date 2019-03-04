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AirPods無線充電盒要來了！爆料：15分鐘就能充飽

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▲爆料指出，蘋果無線耳機AirPods的無線充電盒推出倒數，充電速度將有大幅進步。（翻攝自Apple官網）

▲爆料指出，蘋果無線耳機AirPods的無線充電盒推出倒數，充電速度將有大幅進步。（翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

外媒報導指出，傳聞許久的蘋果無線充電板AirPower和無線耳機AirPods的無線充電盒的推出時間已經進入倒數計時，現在又有用戶在推特上加碼爆料，AirPods的無線充電盒除了會變厚重外，充電速度也將相當快。

據外國科技網站《9to5mac》報導，推特用戶Max Weinbach爆料指出，蘋果將推出的AirPods無線充電盒，因為採用Qi充電協議，充電盒本身將因此變得更厚更重。此外，在充電速度上將有非常亮眼的表現，Max Weinbach表示，使用該充電盒的情況下，從0％充至100％只需要15分鐘，這與現階段蘋果AirPods充15分鐘可使用3小時相比有不小的進步。

至於新一代無線耳機AirPods 2有沒有可能一同亮相並沒有特別提到，但預計AirPods 2的材質可能會與AirPods有些許的不同，Max Weinbach認為，AirPods 2的材質將類似於先前推出的Apple Pencil 2。Max Weinbach也預測，眾所期待的「黑暗模式」雖然會在iOS 13推出，但並不會在iOS 13一推出時就加入該項功能，因為相關研發尚未到位，預計要等到之後的更新才有可能加入。

但《9to5mac》指出，Max Weinbach過去在蘋果爆料這塊並無顯著成績，因此他的爆料是否屬實，只能待蘋果正式發布相關產品時才能確定。

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關鍵字：AirPods 2,AirPods,AirPower,爆料

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