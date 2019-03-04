北京大興機場9月底前通航　陸民航局長兩會「部長通道」拍板





▲北京大興機場。（圖／中新社）

記者陳政錄／北京報導

上月底提前完成校驗飛行後，北京大興機場何時啟用引發關注，對此大陸民航局長馮正霖3日在政協大會後「部長通道」受訪時，明確兩個時間節點，分別是6月30日竣工驗收、9月30日以前投入運營。他說，預計25年，機場將實現吞吐量7200萬人次。

馮正霖指出，北京大興機場，是服務於京津冀協同發展、雄安新區建設的重大基礎建設，受到國務院高度重視，習近平總書記去年親臨考察時，亦提出嚴格要求，因此在提前完成校驗飛行後，目前已經確定了兩個重要的時間節點。

▲大陸民航局局長馮正霖。（圖／記者陳政錄攝）

馮正霖說，一是今年6月30號，機場將竣工驗收，9月30號之前，將投入運行。目前大興主體工程將全部完成，正在內部裝修、調適，並已經在北京市人民政府支持下，完成試飛任務。

對於北京大興機場的定位，馮正霖表示，作為國家級的國際航空樞紐，大興機場將和北京首都機場進行「適度競爭」，達到規模營運，目標在2022年，完成實現吞吐量4500萬人次2025年，完成7200萬人次。

對於大陸民航發展，馮正霖也強調，目前全國已連續7000萬個小時保持飛航安全紀錄，去年正常航班率80.13%近十年最好，未來將持續強化Wifi覆蓋、轉機時行李不需要再取出等便民措施。

▲北京大興機場預計今年中完工。（圖／中新社）



大陸國家發改委2014年底批准北京新機場專案，紓解首都機場運量，位於大興郊區，距離首都機場66公里，而大陸最早、歷史過百年的北京南苑機場預計在大興機場啟用時，同時關閉停用，正式走入歷史。

2月底，北京大興機場提前19天完成校驗飛行，當時交通部表示預計9月30日前通航，而今天在大陸全國兩會召開期間，於政協大會部長通道上，該訊息受到大陸民航局長馮正霖進一步確定。

▼2019兩會政協大會「部長通道」。（圖／記者陳政錄攝）