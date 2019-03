除役的隱形戰機F-117「現身死亡谷」！傳2017年秘密轟炸伊拉克

▲ F-117「夜鷹」是美國空軍的一種匿蹤戰鬥攻擊機,也是世界上第一款完全以匿蹤技術設計的飛機。(圖/翻攝自臉書/Scramble Magazine,下同。)

國際中心/綜合報導

全球第一款匿蹤戰機F-117 「夜鷹」(F-117 Nighthawk)儘管已在2008年4月退出作戰序列,但卻在上(2)月26日和27日時,出現在美國內華達州的死亡谷國家公園(Death Valley National Park)地區、靠近「內華達試驗場」(Nevada Test Site)和俗稱的「51區」處,後方還有2架F-16戰機在追逐。

根據The Aviationist和The Drive報導,一名IG用戶傑克森(Neil Jackson)於26日時,分享一架F-117戰機的照片,並表示戰機正在高空200英尺處(約60公尺)執行任務。接下來27日時,又有人在死亡谷國家公園內發現戰機,並把影片上傳到網路。雖然官方訊息未發布相關消息,但緊急序號為84-0824的F-117戰機,據研判是為了幫助後方2架F-16戰機測試新的紅外線搜索追蹤( Infrared Search and Track,IRST)系統。

Following on from my previous tweet here is the F-117 from today. What an awesome sight. pic.twitter.com/Xm0BM7uFmB