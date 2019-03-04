除役的隱形戰機F-117「現身死亡谷」！傳2017年秘密轟炸伊拉克

▲ F-117「夜鷹」是美國空軍的一種匿蹤戰鬥攻擊機，也是世界上第一款完全以匿蹤技術設計的飛機。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine，下同。）

國際中心／綜合報導

全球第一款匿蹤戰機F-117 「夜鷹」（F-117 Nighthawk）儘管已在2008年4月退出作戰序列，但卻在上（2）月26日和27日時，出現在美國內華達州的死亡谷國家公園（Death Valley National Park）地區、靠近「內華達試驗場」（Nevada Test Site）和俗稱的「51區」處，後方還有2架F-16戰機在追逐。

根據The Aviationist和The Drive報導，一名IG用戶傑克森（Neil Jackson）於26日時，分享一架F-117戰機的照片，並表示戰機正在高空200英尺處（約60公尺）執行任務。接下來27日時，又有人在死亡谷國家公園內發現戰機，並把影片上傳到網路。雖然官方訊息未發布相關消息，但緊急序號為84-0824的F-117戰機，據研判是為了幫助後方2架F-16戰機測試新的紅外線搜索追蹤（ Infrared Search and Track，IRST）系統。

Following on from my previous tweet here is the F-117 from today. What an awesome sight. pic.twitter.com/Xm0BM7uFmB — Neil Jackson (@NeilJackson10) 2019年2月27日

事實上，由洛克希德公司（Lockheed Corporation）設計生產的F-117「夜鷹」，在1991年的玻斯灣戰爭中發揮極大作用，但因為軍費縮減緣故，所以在2008年4月退出作戰序列，並根據2017年國防授權法案，每年將拆除4架F-117戰機。

值得一提的是，荷蘭《緊急起飛》（Scramble）雜誌指出，其實美國空軍因為特殊作戰需求，早在2017年「復活」4架F-117至中東地區，並以沙烏地阿拉伯，阿拉伯聯合大公國或卡達為臨時基地，讓4架F-117帶著小直徑炸彈（Small Diameter Bomb）到伊拉克上空執行任務。

但報導也指出，美軍近年來在伊拉克和敘利亞地區，一直使用F-22隱形飛機執行秘密任務，實在不懂為何要使用過時的「夜鶯」戰機執行秘密任務，尤其是F-117的維修費用相當高，或許是目標戒備過於森嚴，也可能是要測試新型雷達波吸收材料（Radar Absorbent Material，RAM）。

事實上，許多人常常發現戰機的蹤影。在2017年11月13日時，克里奇空軍基地（creech air force base）旁的95號公路上，被人發現一輛卡車載著「夜鷹」戰機。2018年7月26日，Youtube用戶pdgls發現2架F-117戰機，並把錄下的影片上傳到頻道上。