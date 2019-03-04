缺席WHO流感疫苗選株會！會議前幾小時才收邀函　衛福部：什麼方法都來不及

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織2月21日上午在北京舉行流感疫苗選株會議，但我國衛福部卻在21日凌晨1點多才收到邀請函，導致我國人員根本沒有辦法趕上參加，這也是我國自2014年受邀參與會議以來首度缺席。對此，我外交部3日對WHO表達嚴正不滿；衛福部也表示，專業會議不該被任何因素阻撓，對於這次情況相當的遺憾。

世衛流感疫苗選株會議，每年分成南北半球各舉行一次，台灣自2014年開始受邀參加，會派疾管署或醫學專家與會，但今年北半球選株會議，台灣卻首度缺席會議。衛生福利部國合組前技監許明暉受訪表示，台灣有提出參加流感疫苗北半球選株會議申請，但邀請函卻在當天凌晨才收到。

▲只要給充裕時間，就算處境再怎麼困難，「我們還是會去」，但這次「技術上已經不可行，來不及準備」。（圖／記者李毓康攝）

許明暉解釋說，這次會議2月21日上午在北京舉辦，但衛福部直到21日凌晨1點多才收到邀請函，「雖然同意我們參加，但事實上，我們沒辦法參與」，過去也有幾次核可通知時間太慢，但只要給充裕時間，就算處境再怎麼困難，「我們還是會去」，但這次是「技術上已經不可行，來不及準備」。

許明暉感慨，世衛重要精神為「不遺漏任何人」，衛福部期待這些專業會議不應該受到任何因素干擾，將會和世衛組織表達我方的意見。據悉，我國歷年參加會議也常常「前一天」才收到邀請函，有時候甚至是專家已經到了當地才收到，但過去舉辦地點多在瑞士日內瓦和美國亞特蘭大，因此比較有應變空間。

▲外交部對此表達嚴正不滿，駐日內瓦辦事處也向WHO秘書處提出抗議。（圖／記者洪巧藍攝）

我國外交部也表示說，他們得知衛福部有意派員參加會議後，立刻請駐日內瓦辦事處向WHO秘書處提出申請，並持續洽談，但WHO仍依據2005年與中國大陸簽署的秘密備忘錄，將台灣申請轉知中國大陸，且遲至會議舉行當日才通知台灣同意派員，導致台灣專家因準備時間不足，無法成行。

外交部對此表達嚴正不滿，駐日內瓦辦事處也向WHO秘書處提出抗議；只有台灣政府才能妥善維護台灣2300萬人衛生福祉，WHO持續基於政治考量將台灣排除在外，不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，危及全人類健康；呼籲WHO堅守專業立場，抗拒政治壓力，接納台灣正常參與。