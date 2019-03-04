影／2019全國政協會議開幕　汪洋工作報告「貫徹習五條」

記者曾俊豪／北京報導

大陸全國政協第十三屆二次會議3日開幕，全國政協主席汪洋在工作報告中，先是回顧2018年的對台工作，之後進一步闡述今年對台工作方針。他提到「要認真學習貫徹習近平《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對台獨」。顯示包含兩制台灣等「習五條」內容已成為大陸對台工作「主旋律」。

開幕式於下午3時在北京人民大會堂登場，大陸國家主席習近平、國務院總理李克強等「黨和國家領導人」均與會。大會首先審議通過政協第十三屆全國委員會第二次會議議程，之後便由汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會向大會進行報告工作。

▲大陸國家主席習近平出席全國政協十三屆二次會議。（圖／翻攝自央視）

在兩岸關係上，汪洋先回顧2018年對台交流工作。他表示，圍繞《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》貫徹落實情況、兩岸青年創業基地發展等調研議政；加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫，堅定不移反對『台獨』；邀請海外僑胞代表列席政協全體會議，圍繞發揮海外僑胞在維護國家海外利益中的作用等調研建言。

至於2019年的對台工作重點，汪洋指出，「認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對台獨，深化與台灣島內有關黨派團體和人事的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動；廣泛團結海外僑胞，維護僑胞合法權益。」

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝自央視）

針對「一國兩制」成為大陸對台戰略的主旋律，大陸全國政協委員、軍事科學院首席專家、海研中心學術顧問王衛星在接受《海峽之聲》訪問時指出，今年的全國兩會，「一國兩制」的台灣方案一定是個涉台熱點話題。

他解釋，探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，需要兩岸中國人共同完成。過去海內外華人廣泛討論中國統一的過程中，不少人士基於不同的政治立場與態度，先後提出有100多種各式各樣解決台灣問題的模式。

王衛星舉例，像是「一國兩府」、「一國兩席」、「一國兩區」、「一國三制」、「大中華國協」「多體制國家」、「聯邦制」、「邦聯制」等，但沒有一個像「一國兩制」這樣內容廣泛、合情合理，符合中國國情和兩岸現狀。

他強調，這種統一不是「你吃掉我，我吃掉你」，而是共創一個更美好的新中國，體現了「共同締造」的精神，在台灣瞭解一國兩制的實質內涵後，會越來越多參與兩岸統一進程，參與探索符合兩岸實際的統一實踐，因為「一國兩制是帶給台灣發展的最大紅利」。

▲全國政協、全國人大會議是大陸政壇年度盛事。（圖／記者曾俊豪攝）