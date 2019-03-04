2019內外「風險挑戰嚴峻」　陸政協報告六字訣首重「穩」

▲大陸全國政協第十三屆第二次會議上，主席汪洋發表講話。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協第十三屆第二次會議3日開幕，在中美貿易爭端前景未明、經濟增速放緩的背景下，主席汪洋在發表工作報告時，於2019年主要工作布署特別強調「穩」字訣，坦言「風險挑戰嚴峻」，提出要把握「穩」的要義、強化「進」的措施，也包括支持委員就應對中美經貿摩擦及時發聲、積極建言。

政協大會開幕，汪洋於工作報告中列舉政協2019年的重點工作，包括一、堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重；二、圍繞黨和國家中心任務議政建言；三、進一步加強團結聯誼工作；四、為服務中國特色大國外交貢獻智慧和力量；五、為紮實抓好政協自身建設；六、組織開展慶祝人民政協成立70周年活動。

▲大陸全國政協第十三屆第二次會議在人民大會堂舉行。（圖／翻攝自央視）

面對2019年內外挑戰嚴峻，汪洋提到，「習近平總書記強調指出，2019年必然是機遇和挑戰相互交織」。因此做好今年政協工作，必須講政治、顧大局，堅持穩中求進工作總基調。提出「適應『時』和『勢』的變化，增強『難』和『憂』的意識，把握『穩』的要義、強化『進』的措施」六字訣。

對於中美貿易爭端的應對，汪洋表示，政協積極召開國際形勢分析會，支持委員就應對中美經貿摩擦及時發聲、積極建言，宣示各黨派團體、各族各界人士堅決維護國家利益的鮮明態度和堅定信心。

▲求穩，是2019年大陸的政策總基調。圖為北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

他提到，2019年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。而在2019年推進的重點工作中，還包括持續深入推進供給側結構性改革，推動製造業高質量發展、創新驅動發展等，關注促進就業、共享經濟等議題，並強化「四好農村路」建設、健康中國戰略等。

對外方面，將積極開展高層互訪，發揮政協專委會、中國經濟社會理事會、中國宗教界和平委員會優勢作用，舉辦第17次中歐圓桌會議、「一帶一路」國際合作專題研討會、不同宗教文化和平對話國際研討會等。組織委員對深化「一帶一路」創新合作、引進海外人才需要重視的問題等展開研究，推動構建人類命運共同體。