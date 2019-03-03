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「我不是藥神」效應兩會發酵　醫保局長：將更多救命好藥納保

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▲▼陸下令抗癌藥降價　國產藥採購比例列入考核。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸去年下令抗癌藥降價　國產藥採購比例列入考核。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳政錄／北京報導

大陸電影「我不是藥神」道盡市井小民因藥價昂貴鋌而走險、掙扎求生的辛酸苦楚。去年上映後引發社會迴響，也成為今年兩會中央「保障民生」的重點，國家醫療保障局局長胡靜林3日在政協部長通道上承諾，將建立醫保目錄動態調整機制，把更多救命藥救急藥納入醫保。強調「抗癌藥進入醫保只是第一步」。

大陸全國政協會議3日召開，全體會議後開放6個國家機構首長在「部長通道」上受訪，針對現場媒體和網友提問醫保問題，胡靜林指出，按照黨中央和國務院的決策部署，去年國家醫保局開展抗癌藥的談判工作，促成17種抗癌藥降價納入醫保，平均降幅是56.7%。

▲▼國家醫療保障局局長胡靜林。（圖／記者陳政錄攝）

▲國家醫療保障局局長胡靜林。（圖／記者陳政錄攝）

針對未來的政策走向，胡靜林強調，將致力推動措施惠及每一個人，因此首先將建立醫保目錄動態調整機制。「未來要將更多救命、救急的好藥納入到醫保目錄中」。他說，目前抗癌藥納保落實情況順利，截至2018年底，距離10月中政策上路僅一個多月，報銷人數達到4.5萬，報銷金額是2.6億元人民幣。

他也透露，2019年醫保目錄調整工作預計9月完成，將重點考慮基本藥物、癌症和罕見病等重大疾病用藥、慢性疾病用藥和兒童疾病用藥。

▲▼抗癌藥實施「零關稅」　李克強：不能稅降了價不降。（圖／翻攝自中國政府網）

▲日前大陸對抗癌藥實施「零關稅」　李克強：不能稅降了價不降。（圖／翻攝自中國政府網）

事實上，在2日召開的大陸全國政協記者會上，發言人郭衛民也遇到相關問題，媒體還直接提問「您是否看過『我不是藥神』這部電影」。當時郭衛民明顯露出微笑，表示這部電影「我看了，給我留下很深的印象」，強調該議題已經引起中央重視，「醫改、藥改」也成為政協大會上受到關注的議題。

電影「我不是藥神」刻劃一名單親爸爸程勇急需用錢，非法走私進口一種昂貴的白血病特效藥，並和這些患者產生種種經歷，寫實的情感刻劃引起許多民眾的共鳴，影響逐步發酵下，大陸國務院總理李克強去年批示推動抗癌藥降後，後續大陸更將把17種抗癌藥降價納入醫保，做好內部維穩的重要工作— 「民生保障」。

【藥價黑洞】台版《我不是藥神》　立委揭藥廠「聯合行為」

▲電影「我不是藥神」海報。

但值得注意的是，針對有人濫用醫保、騙取醫保基金的行為，胡靜林也嚴肅回應，表示將採取更嚴格的措施解決醫保騙保問題，提出六條措施，包括第一，繼續加大打擊力度；第二，要加大檢查力度，提高抽檢、飛檢的頻率；第三，加大曝光力度。；四，用好舉報獎勵制度，鼓勵人民群眾積極參與；五，利用好現代信息技術，特別是大數據；六，善用第三方力量。

他說，我們還要加強內部監管，對醫保系統內部參與騙保的不法分子也要嚴厲查處，絕不姑息。我們要堅決維護好醫保基金的安全，絕不讓醫保基金成為新的「唐僧肉」。

▼中國國務院總理李克強主持推動進口藥降價。今年兩會期間，她可能去忙。（圖／中新社）▲▼中國國務院總理李克強。（圖／中新社）

▲▼中國國務院總理李克強。（圖／中新社）

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,部長通道,我不是藥神,醫保

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