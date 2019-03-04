全新升級不加價！萊爾富期間限定「莊園咖啡」限量上市了

▲萊爾富Hi Café全面升級不加價。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人超愛喝咖啡，一年大約可喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元，其中由於超商現煮咖啡具便利性，一直是銷售業績主力，有超過8成的人會在超商購買現煮咖啡，粗估國內四大超商一年至少可賣出5億杯咖啡。

不僅台灣人越來越愛喝咖啡，也越來越重視咖啡品質。根據超市業者去年觀察指出，12月是一年當中咖啡銷售的最高峰月份，除了咖啡品項銷售量成長外，咖啡豆產品更是大幅成長，顯見消費者對咖啡飲品已經從要求便利、便宜，轉為要求品味、口感。不僅開始注意咖啡豆種類或是咖啡豆產地，也有越來越多人改喝美式咖啡取代加奶的拿鐵，更能品嘗出風味。

▲每天一早來杯美式咖啡，是上班族提神的最佳伙伴。

而台灣人品嘗咖啡口感偏重，口感滑順、咖啡味濃郁，帶有花果香氣、層次豐富且苦味不殘留的咖啡更是深受喜愛；因此，有越來越多消費者購買咖啡時，也開始重視咖啡豆的烘焙程度，即使需花費較多錢仍願意享受一杯好喝又有質感的咖啡。對此，除了咖啡廳越開越多家外，超商業者更紛紛開始使用更好品質的咖啡豆。

▲咖啡好喝來自於咖啡豆的挑選。



其中，萊爾富Hi Café也將全面升級，使用單一莊園產區的咖啡豆。莊園咖啡的觀念起源於葡萄酒農莊，不同農莊可以釀造出屬於自己獨特風味的葡萄酒，因此即使位於同一地區，但不同農莊生產的咖啡豆卻因栽植方式、照顧方式、處理程序不同，而使咖啡豆展現出屬於自己的獨特風味。而不同的咖啡豆處理方式也會影響咖啡口感，常見的是日曬與水洗處理法。

▲莊園級的咖啡豆讓喝咖啡的品質再提升一層次。

萊爾富這次使用的莊園咖啡豆，來自世界最美麗的湖泊--瓜地馬拉阿蒂特蘭湖 (Lake Atitlan)，除了產地的先天優質環境外，咖啡豆使用水洗處理法，其過程相對繁瑣，成本也比日曬法高很多，但優點是能將咖啡豆中的雜質降到最低，且外觀較也為完整，品質更佳。 同時因經過發酵，所以咖啡豆通常帶有明亮乾淨的酸味與果香，完整保有美好的咖啡風味。

萊爾富Hi Café將於2/27～4月底期間，限定推出美式莊園咖啡，喝起來呈現烤堅果及可可香氣，堅果餘韻持久，屬於中深烘焙風味，此外還帶有特殊濃郁的咖啡糖甜感，香甜醇厚，咖啡迷們絕不可錯過品嘗。值得一提的是，萊爾富Hi Café莊園咖啡品質升級但售價卻不變，讓消費者仍花小錢也能喝到高品質咖啡。