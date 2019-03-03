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影／「珊瑚之星」灰白光影象徵白化　台灣燈會作品首入圍「義大利設計大獎」

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記者張嘉晏／綜合報導

2019台灣燈會的作品「珊瑚之心」傳出獲義大利A’Design Award設計大獎「照明裝置藝術組（A' Lighting Products and Projects Design Award ）」入圍提名！這座展品以觸控方式和民眾互動，用灰白和絢麗的光影變化，象徵珊瑚白化和活化，是台灣燈會第一次入圍國際設計大獎的作品，具有很大的肯定意義。

台灣屏東燈會(圖／屏東縣政府提供）

▲台灣屏東燈會。（圖／屏東縣政府提供）

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屏東燈會的海底世界燈區是由京鷹國際照明工程公司所承攬、光影藝術家山米所設計，以海洋保育的概念設計這個燈區。其中「珊瑚之星Coral Heart」是由台灣和香港團隊合作完成，特別的是，這個裝置藝術可以和遊客互動，裝置上設置了「珊瑚脆弱請勿移動」的按鈕，當民眾按下後，珊瑚會瞬間「白化」成灰白色，代表著人們對於海洋生態造成的傷害；過了一段時間後，又會恢復成炫彩繽紛的顏色，表示透過人類和自然的良性互動，可以讓生態再度活化，期待能喚醒人們愛護海洋環境的觀念。

▲▼ 珊瑚之星 。（圖／Golden Eagle 京鷹國際照明工程提供）

▲▼ 珊瑚之星 。（圖／京鷹國際照明工程提供）

▲▼ 珊瑚之星 。（圖／Golden Eagle 京鷹國際照明工程提供）

「珊瑚之星」在2月下旬以電子檔參加比賽，據了解，以往這項國際大賽都有90多國參加，預計4月會公布得獎名單。設計團隊在得知喜訊後也相當開心，表示相當感謝觀光局的信任和支持，提供他們這麼好的機會。

2019台灣燈會今年選在台灣最南端的屏東縣舉辦，原本不受到各方看好，不過從1千多萬的入園人次來看，實際上頗受好評。燈會策展團隊也在臉書表示，每次燈會都會遇到中央和地方各有想法的時候，這時就要靠整合團隊協助雙方進行溝通。

此次整合中央部會資源的桔禾創意的執行長Jimmy Chang 與樺致形象設計有限公司創意總監楊佳璋就表示， 以往燈會都與「生肖」這件事脫不了關係，相信許多台灣民眾已經感到厭煩，「既然如此，不如就選擇燈會舉辦當地城市最有代表性的事物當成主燈，只要設計的好，該地縣市長也會願意就地典藏，省去主燈在燈會舉辦完之後不知道該怎麼辦的麻煩，為當地城市設計很有意義，被妥善保存也很環保，一箭三鵰不是很好嗎？」

▲▼屏東燈會，無人機燈光秀。（圖／觀光局提供）

▲無人機燈光秀。（圖／觀光局提供）

策展團隊表示，大鵬灣有優美的水景，因此他們想打破用生肖當主燈的傳統，改用東港特產「黑鮪魚」當作主燈，更接地氣。除了放在水中的創意主燈，他們還請來無人機團隊，在空中列出多種字樣，讓科技為傳統燈會增添不少新意，成果也廣受各界好評。

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關鍵字：屏東燈會,2019台灣燈會,珊瑚之星,京鷹國際照明工程,A’Design Award

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