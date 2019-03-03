核四或大潭電廠擴建　鄭文燦：是很痛苦、很兩難的決定！





▲桃園市長鄭文燦訪美。（資料圖／桃園市政府提供）

政治中心／綜合報導

大潭電廠擴建，以及中油規劃在觀塘設置第三接收站，引發外界擔心影響當地生態環境。正在美國進行訪問的桃園市長鄭文燦，在洛杉磯時間2日參加台美青年座談會時，針對藻礁生態問題表示，開發與環保要取得平衡點，是很痛苦的兩難決定。

鄭文燦在美國訪問期間，被旅美青年問到藻礁問題時說，目前桃園擁有約400公頃的藻礁保護區，現在要蓋天然氣接收站的目的，是因為沒有那個接收站，電廠就沒有天然氣來源，那電廠沒擴建，核四勢必要興建，這是核四替代方案，是一個很痛苦、很兩難的決定。

鄭文燦表示，在自己尚未擔任市長之前，前總統馬英九時代就計畫停建核四，確定大潭電廠擴建、第三接收站設置在桃園，這個政策到民進黨執政的時候也沒有改變，不過有最大的改變是，把接收站從230多公頃填海造陸，縮小成23公頃，所以政府研究報告，希望沒有填海造陸的土地納為保護區。

鄭文燦提到，因為23公頃已經通過環評，這部分主導權是在中央，除非地方想將整個計畫案全部結束，但這個計劃案「影響也是滿大的」。鄭文燦強調，這不是藍綠的問題，這是用電的問題，開發跟環保、用電跟環保，當然要取得一個平衡點，這是一個很大的兩難，這一題會用心配合中央政策來處理。