朱立倫「重啟核四」遭批　羅智強緩頰：是台灣必走的路！





▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫日前接受專訪時，拋出「重啟核四」主張，遭到外界質疑「髮夾彎」，也引來前民進黨主席林義雄說，「任何主張重啟核四的候選人，不管競選什麼職位，都不應讓他當選。」針對朱立倫主張重啟核四，遭到外界批評，國民黨台北市議員羅智強1日在臉書聲援，「重啟核四，絕不是一件簡單的事，但卻是台灣必走的路」。

擔任新北市長時期曾放話「我任內核四別想運轉」的朱立倫，在25日接受《聯合報》專訪時改口，稱國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，如果他當選總統，「三個安全」，第一，能源不足會危害「國家安全」；第二，過度使用燃煤，會影響人民「健康安全」；第三，使用核能一定要確保「最高標準的安全」，以及核廢料的處理，才能在最高的核安標準下重啟核四，被外界質疑髮夾彎。

▲台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）

朱立倫拋出重啟核四的主張，引起外界熱議；林義雄甚至對此痛批，核四對台灣危害大，對台灣土地和人民沒有感情的人，才會把土地與人民拿來做那麼重大的賭注，不是無能就是沒心，因此，任何主張重啟核四的候選人，不論競選什麼職務，都不應讓他當選。

羅智強對此替朱立倫緩頰稱，重啟核四，絕不是一件簡單的事，但卻是台灣必走的路，不走這條路，要付出的代價就是「火力全開，用肺用命換電」、「電力短缺，經濟發展受制」、「電價上漲，全民負擔加重」。

羅智強說，總統蔡英文是鐵了心不重啟核四，要用人民的命和肺換電；台北市長柯文哲態度曖昧模糊，顯然打算以一貫的閃躲矇混此題；因此，朱立倫可以説是當前藍綠白表態有意參選總統者中，除自己之外，唯一一位，勇敢提出重啟核四的候選人，「這需要承擔的勇氣！」

「不管朱立倫這算不算是轉彎，我欣賞也支持朱立倫宣示重啟核四！」羅智強表示，綠營的人罵朱立倫無妨，但和他一樣支持核四的藍營朋友，則要想想，罵垮這一位支持重啟核四的候選人，然後呢？核四是要蓋不蓋？該蓋不蓋呢？