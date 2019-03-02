民進黨反核又找不出新能源　郝龍斌：執政11年做了什麼？

▲國民黨副主席郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

針對台灣能源政策，前新北市長朱立倫日前表態支持「重啟核四」，遭民進黨前主席林義雄撻伐。對此，國民黨副主席郝龍斌先是力挺朱立倫，並建議2019發起核四公投，2日又質問民進黨「執政11年做了什麼？」，杯葛了核四、核能，但「又有找出了什麼新能源？」

行政院長蘇貞昌日前表示不重啟核四，強調「未來能源政策，在不重啟、不延役核電廠的原則下，一定要努力推動再生能源」，遭批忽視公投結果。接著，朱立倫拋出未來若重返執政，將重啟核四，遭林義雄痛批「主張重啟核四的人不應讓他當選」，核四議題引發爭議。

郝龍斌則力挺朱立倫，先是在臉書發文說，「站在科學的角度下，我支持核能；在安全的前題下，為了台灣能源充足，我支持核四」，近日再度對民進黨的能源政策提出質疑，郝龍斌直言，核四在民進黨的杯葛和林義雄先生用絕食威脅下，已經延宕和荒置了20年，而這20年裡面民進黨執政了11年，但他們做了什麼？

郝龍斌強調，「台灣的能源讓台灣人自己來決定」，他質問民進黨，「杯葛了核四、核能，但又有找出了什麼新能源？」，陳水扁執政的八年沒有，蔡英文執政的三年更沒有，砸下大錢發展風電、補貼綠能，有沒有人追查過這些錢最後到哪裡了？台灣的能源結構因此穩定了嗎？

關於核四的命運，郝龍斌認為，「2019年不如直接交由民意來決定！」，重申公投支持重啟核四，而非全力發展新能源，認為該由台灣民意為這個20年來的議題做決定，也表示未來國民黨若重返執政，也會參考台灣大多數的民意，不再產生衝突與爭執了。