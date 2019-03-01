影／別「用肺發電」　朱立倫：反核、台獨是民進黨兩大神主牌

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫29日陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街拜票，針對他拋出重啟核四議題被民進黨連罵三天。對此，朱立倫表示，民進黨最大的兩個神主牌就是反核、台獨。

拋出考慮重啟核四遭前民進黨主席林義雄批無能、不愛台灣，朱立倫感慨表示，「林前主席不要聽到這四個字就跳起來」，民進黨每天喊非核家園結果重啟核二，也沒看到林主席有什麼反應，反問去年所有公投的結果「是大家都不愛台灣嗎？」，呼籲不要用意識形態，也不要有政黨之別，大家共同用理性態度面對能源問題。

朱立倫說，民進黨最騙的就是「反核」、「非核家園」，上台之後每天都說不缺電、卻每天用核電，去年還延役核二，大家都記憶猶新，還有民進黨每天喊台獨，結果執政之後從不敢宣布，就是要騙人民的選票，核能一定要用理性的態度，而不是用意識形態。

朱立倫強調，全民用理性的態度面對能源的問題，核能最重要的是安全，國家安全、人民健康安全，一定要兼顧，民眾很清楚不能缺電，也不能「用肺發電」，他擔任總統當然會保障人民的安全為重要考量。

對於最難解的核廢料，朱立倫表示，一直以來處裡核廢料是中央的責任，怎麼會是要推給地方，看新北、屏東或哪裡要不要？應是用科學、專業、理性、認真的態度來處理，完整能源政策會再跟大家說明。

針對前總統馬英九主張以核養綠，朱立倫說，馬總統過去到現在都很堅持，這個已經談過很多次，他們共同看法就是理性面對核能，核能一定要安全，核廢一定要積極處理。

朱立倫上午陪鄭世維到三重的力行市場拜票，沿途可見朱立倫的高人氣，不斷有民眾高喊：「總統好」！不少賣菜的婦女都拿出手機搶拍照，顯然他在新北市的人氣依然不減。

▲朱立倫陪同立委候選人鄭世維市場拜票。（圖／記者李毓康攝）