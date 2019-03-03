一個人旅行不要害怕！「5大獨自旅行優點」心動就出發

文、圖／花光薪水去旅行

如果你一直很想嘗試一個人旅行的滋味，卻又缺乏那麼一點勇氣，希望我可以說服你勇敢的走出門！

這一次換你讓身邊的朋友大驚說：「哇，你一個人跑去玩喔！」

1.說走就走，免揪人啦

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每次廉航促銷都跟戰鬥一樣，除非早有固定好旅伴，一個一個詢問身邊的人，大家又被社會綁架，「喔我要確認一下時間喔⋯」「我想一下，明天再回覆你～」這個不能請假，那個猶豫不決，促銷票早就賣光光啦！到底何時可以出國玩一波！？



不如勇敢點，敲敲鍵盤買下一個人的機票，好好慰勞自己一番！

2.一個人旅行，愛吃什麼，就吃什麼；景點安排，隨心所欲



欸？我相信在很多人心中，旅遊最重要的就是吃了吧！

和別人一起玩樂雖然開心，也有分享的快樂滋味，不過一個人的話，你真的是爽吃什麼就吃什麼喔喔喔！集體行動的話，總是可能有幾個挑三揀四的朋友，還要花上好多時間統合意見啊～天阿～！

3.拜託別怕孤獨！一個人超好交到新朋友

我絕對沒有唬爛大家，我每次一個人去旅行，都是交到最多朋友的時候了！

為什麼呢，現在網路這麼發達，就算一個人出去玩，也能用背包客棧或PTT的旅遊版，揪人一起吃飯或是走跳景點！更別提你每次走在路上，就算隨便吃個飯，只要勇敢又大方的對身邊的人微笑，都能輕易的攀談起來啊～這不正是旅行的樂趣嗎？

另外很推薦一個人旅行時住背包客棧，很容易交到朋友的！

4.照片靠腳架，不怕沒回憶

如果你的旅伴是拍照豬隊友，那你還不如自己架腳架玩～

現在網路有超多便宜到高級的腳架任你選擇，有超多輕便到不行，不要跟我說你嫌腳架重！

而且一個人你愛拍多久就多久，沒人會趕你去下一個景點好嗎？

真的不行，不太擅長用腳架，也可以請路人幫你拍照！

啊我個人的秘訣是，找女性或者揹相機的人，通常比較擅長構圖～另外你也可以自己先看好構圖，請路人幫你按下拍照鍵就好了！

總之，請不要因為一個人旅行，放棄拍照留下回憶這件事情！

5.重新靜下來回顧人生，學會享受一個人的時光

喔，我知道世界上有個族群超怕寂寞，他們絕對不會一個人去看電影、逛街，當然這沒什麼不好，我一直覺得懂得與他人相處的人是非常棒的！不過也有句話是說，懂得靜下心來與自己相處，享受一個人時光的人，才是真正成熟的人。

和其他人在一起，容易被他人意見所左右，不妨找個時間，與自己獨處，釐清自己內心真正的嚮往吧！



跟大家分享了這麼多，我相信敢一個人旅行的人，早就會一個人去旅行了；不敢一個人出門的人，可能還是會有很多猶豫吧！我只希望大家能相信，一個人去旅行，真的沒那麼可怕！

也許你經驗不多，害怕自助旅行的過程會遇到很多問題，那其實也可以選擇跟團啊！哈哈，而且我蠻樂觀的，相信所有遇到的問題，在冥冥之中都是一種變相的機運！

請記住，這個世界沒有人能夠為你下決定，只有你，能夠決定自己真正想要的是什麼！

雖然我總是像在傳教一樣的宣傳這個理念與自由的美好，但也深深感覺台灣人身上，真的有好多不可名狀的壓力，願大家都能在人生前行的路上，勇於為己做每一個決定，而不是讓身邊的人為你下決策！

原文：http://ireneitravel.blogspot.tw/2017/11/5.html

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