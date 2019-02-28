車險市場衰退一大警訊　寵物旅遊租借車手機農業險競爭趨激烈

▲產險公司注意到國內寵物險市場有極大的搶進空間。（圖／達志／示意圖）

記者李蕙璇／台北報導

去年一整年產險界的汽車保險收入約710億元，不僅趨近飽和甚至還較前一年衰退0.56%，加上車界陸續因應景氣修正產量財報等因素，今年各家公司對成長空間多是持保守態度。產險公司資深主管表示，大家已意識到產險商品應多樣化及拓展通路，並轉向推廣住火險、旅平險、寵物險、農民保險等責任險，推廣財產風險觀念。

根據產險公會最新公布的業績報告，去年一整年的保費總收入約1648.6億中，業績最強項為一般汽機車保險部分，占整體收入43.06%、約710億。其次為健康保險部分占比1.54%、約25.4億元。

▼車禍示意圖。（圖／CFP）

產險公司資深主管表示，各家保險公司早已注意到車險飽和成長有限的趨勢，甚至去年雖出現些微不到1%的衰退，也都視為一項重要警訊，開始在業務及推廣有所變化及更為活潑新穎，陸續有購買新手機可免費維修的裝置險、不是車主也可以買的車險、寵物醫療意外險、旅遊綜合險及農作物保險等。

譬如像富邦、泰安、明台、旺旺友聯、新安東京海上產險等陸續設置新創科技部門，參照日本推廣產險的經驗改良寵物險，或是搭上民眾喜歡租車旅遊風潮，推出零碎型的以日計費型的租借車保險之外，已經有8家產險使用區塊鏈快速理賠班機延誤的旅遊不便險，給予民眾新印象及體驗。

▼智慧型手機螢幕破裂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

明台產險商品本部副總經理李志昌表示，各家公司也針對農漁民作物相繼推出相關的責任保險。在疫情及颱風天災等威脅損害下，正透過農委會的推廣加強財產風險管理的觀念。以文旦柚保險來說，採取「理賠啟動要件明確」及「撥款迅速」二步驟，依中央氣象局公布的颱風數據，快速認定避免紛爭之外，災後不須個別勘損，理賠簡單撥款迅速，減輕柚農因風災造成的損失。這也將有助於針對不同族群需求，推廣多樣化產險商品及帶來業績。

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