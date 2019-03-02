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善警一週成功攔破2起詐騙　逮獲1女嫌獲好評

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▲台南市善化分局警方一週內成功破獲及攔阻詐騙案，獲得民眾感謝好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化分局警方一週內成功破獲及攔阻詐騙案，獲得民眾感謝好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化分局警方一週內成功破獲及攔阻詐騙案，查獲1名借伺借錢行詐騙之實的71歲黃姓老婦人，起獲被騙走的2萬5千元，另在善化區中山路京城銀行及時攔阻陳姓女子匯款美金8千多元（約新台幣26萬元），獲得民眾感謝好評。

警方說，台南市安定區日前發生一起黃姓老婦人（71歲、安南區四草人）藉故與王姓女被害人（77歲）閒聊，並向其購買蕃薯，使被害人心防鬆懈，然後騎機車跟隨被害人返家，再伺機故意接電話向被害人表示家人發生意外急需用錢，隨即開口向借錢，被害人心防鬆懈後，以為黃姓女嫌疑人處境堪憐，馬上進屋籌措現金新台幣2萬5000元交給黃婦。

黃婦於金錢得手後，未留下姓名及聯絡方式，隨即離去，被害人隨後發現她與丈夫均無人認識黃女，立刻到善化警分局安定分駐所報案。受理警員陳志華瞭解案情經過後，積極調閱相關資料，隨即掌握了黃姓女詐騙嫌犯資料，並至安南區將黃婦帶回所偵辦。

黃婦表示因其在外積欠賭債，才會犯案，詐騙所得2萬5000元是要拿去還賭債。還好警方早一步查獲將現金全部追回發還給王姓被害人。經查黃嫌經常以此手法犯案，都是以搭訕方式，再逐漸讓被害人心生同情，再行詐騙，全案訊畢後以詐欺罪嫌函送法辦。

▲台南市善化分局警方一週內成功破獲及攔阻詐騙案，獲得民眾感謝好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一起被害人陳女士，於日前至善化區中山路京城銀行欲匯美金8200元給1名網友在海外的義大利帳戶，而該名網友誆稱其在美國投資石油開採事業，目前急需用錢 請被害人臨櫃匯款美金8200元（約新台幣26萬元），經機警行員通報並由善化派出所巡邏員警蘇基生到場瞭解後，發現陳女士應該遭到了詐騙，並當場苦口婆心規勸被害人勿將錢轉匯出去，這是常見詐騙手法，慢慢突破心防，才讓陳女士恍然大悟，看清騙局。

警方說，金融機構攔阻詐騙是義行，也是對客戶權益的維護，希望能持續鞏固這道「防詐長城」，守護民眾的財產。

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