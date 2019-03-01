詐騙帳號神偽裝狂竄！5大「防詐保命符」超夯　網址一傳...秒揭邪惡手法

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

詐騙集團日益猖狂，而全台擁有2100萬用戶的Line，更成為詐騙新綠洲，每天各種假帳號、假活動或惡意網址流竄，許多人也在不經意中掉入陷阱，於是防詐闢謠的相關Line帳號應運而生，不僅及時提供正確資訊，也直接幫忙辨識真偽，重點是操作方式簡單易懂，只要一傳馬上知道解答。

現在加好友送貼圖、限時優惠、填問卷拿禮券等活動正夯，這也成為詐騙集團的神掩護，暗藏在其中竊取民眾個資，甚至植入惡性程式碼，根據趨勢科技防詐達人統計，光是2018年底3個月內，該系統就偵測到5萬5千個Line詐騙帳號或惡意網址。

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▲傳送連結辨真偽。（圖／翻攝自趨勢科技防詐騙達人網站）

眼看民眾每天暴露在危險之中，防詐闢謠帳號崛起，而目前好友數在10萬左右、最為活躍的包括「MyGoPen（諧音：麥擱騙）」、「趨勢科技防詐騙達人」、「美玉姨」、「Cofacts真的假的」、及「MedPartner美的好朋友」。

其中，「MyGoPen」是真人一對一闢謠，初衷是希望協助長輩或有資訊落差的朋友們，有個方便查證的地方，避免再被假消息、假圖片、假影片給騙了；不過，因為是真人回覆，所以時間會比較久。

▲一招讓假活動無所遁形。（圖／翻攝自MyGoPen網站）

而「趨勢科技防詐騙達人」、「美玉姨」、「Cofacts真的假的」皆是聊天機器人提供服務，若用戶對於網址、活動等有任何疑慮，可透過系統資料庫辨識，像是臉書網頁優惠商品、免費Line貼圖、朋友傳的買一送一好康，只要轉傳給他們，就會立即驗證。

就有許多假的Line貼圖、官方Line@帳號，透過外部免費架站服務，建構官方貼圖頁面，再騙人進去點擊下載，最後仍是導向騙人的邀請連結，還可能會變成酒店行銷帳號，進而換上正妹照，釣老司機們去消費。

至於「MedPartner美的好朋友」是由醫師、藥師、營養師團隊負責，對於減肥健身、醫美整形、常見疾病症狀、保養知識、亦或是流言黑幕等，提供最專業的醫療保養知識與闢謠。

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▼這是現在常見的手法。（圖／翻攝自Cofacts 真的假的網站）