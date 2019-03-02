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韓國瑜說好公益棒球賽開球卻缺席　澎恰恰隔空送兩字

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▲澎恰恰跟許效舜聽到韓國瑜重感冒，同時表示「保重」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲澎恰恰跟許效舜聽到韓國瑜重感冒，同時表示「保重」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜之前聽說公益棒球賽將在高雄舉辦，刻意找來公益棒球賽的藝人澎恰恰跟許效舜見面，還親口答應要開球，但沒想到現在卻臨時換代打，澎恰恰坦言有點失望，不過也呼籲韓國瑜要「保重」，而另外一位許效舜則表示，希望韓國瑜能夠健康快樂。

澎恰恰一聽到記者詢問韓國瑜無法出席公益棒球賽開球，表情相當凝重說：「當然有一點可惜，不過沒有關係啦，如果身體不舒服，身體比較重要，公益賽以後事情多得很」，澎恰恰也覺得韓國瑜真得太累了，所以送上一句：「保重！保重！要做很多事」。

▲澎恰恰跟許效舜聽到韓國瑜重感冒，同時表示「保重」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲森林王子張泰山也跟兒子一同出席公益棒球賽，擔任明星隊教練 。（圖／記者吳奕靖攝）

而另外一位也將代言高雄的藝人許效舜也表示，如果韓國瑜有來的話，現場氣氛一定會更好，但也希望韓國瑜身體能夠健康快樂，一起把這個環境氣氛炒熱，來做愛心。許效舜也私下透露，他已經跟澎恰恰討論好了，接下來代言高雄的創意，就是他們兩個人會一起騎腳踏車，到每一個地方跟高雄市民打招呼，就是希望能夠在地「越在地就能越國際」，希望能夠讓台灣每個城市都被看到。

所以目前澎恰恰跟許效舜都在勤練英文，要用歡樂角度來到高雄「無邊界」，能夠讓所有來到高雄的人，可以直接感受到歡樂的氣氛，最後還不忘高喊一句：「歡迎到高雄來玩」。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲公益棒球賽籌劃人宋玉雯（圖左）盼望韓國瑜能夠好好休息。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,新馬訪問,重感冒,公益棒球,開球,洪東煒

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