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緊張緊張！12歲小學生「戰」78歲嬤　 博杯抱走30萬元獎金

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▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

還記得大年初4宜蘭傳藝園區的乞龜博杯比賽，出現兩位同樣擲出連續10個聖杯的幸運神手嗎？78歲的謝阿嬤與12歲的李小弟約好1日碰頭再PK，這對祖孫檔在園區文昌祠廟埕廣場一決勝負，PK擲筊最後由12歲李翊任抱走30萬元獎金。

全聯善美的文化藝術基金表示，為讓遊客新春試手氣，財源滾滾來，連第3年舉辦的博杯比賽乞龜賽，比賽時間從初4到初6，每天上午9時到下午6時。開賽第1天還沒到中午12點，就已經出現連續10個聖杯，是一位12歲小學生李翊任。比賽來到第2天，另位擲出連續10個聖杯是來自彰化78歲的謝謝梅花。

1日博杯PK賽賽前兩人握手互相加油，接著抽籤決定擲筊順序，由謝梅花優先博杯。第1輪比賽，雙方皆擲出4個聖筊戰成平手，廟埕滿滿觀戰遊客直呼刺激、緊張地急出一身汗，並且大聲歡呼為兩人加油。

比賽進入延長賽，謝梅花在10次擲筊中累計擲出7個聖杯，接著上場的李小弟在第9次擲筊時也累計7個聖杯，全場注目緊盯他的最後1杯，也是PK賽最關鍵的1杯，李小弟深吸一口氣擲出聖筊後高舉雙手振臂歡呼，幸運抱走30萬大獎！主辦單位全聯善美的文化藝術基金會也特別準備傳藝年卡、文昌祠紀念好禮包以及琉璃藝術品等紀念品，贈送給謝梅花。

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼在宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的12歲李翊任，與大年初五5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的78歲謝梅花，在1日博杯PK賽激戰兩輪，雙方第1輪4聖杯平手，第2輪7比8分出高下，結果由李翊任搶得30萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,傳藝宜蘭園區,乞龜賽

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