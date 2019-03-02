蔡英文望與日本談安全保障、駭客攻擊　環時：媚日求榮

▲蔡英文望與日本進行安保對話。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳易達／綜合報導

總統蔡英文日前在接受日本《產經新聞》受訪時表示，希望與日本政府針對安全保障、駭客攻擊等問題進行對話。對此，《環球時報》指出，蔡英文不斷展現「親日」姿態，卻在日本主導的協議上被拒絕加入，還拉著曾經的殖民者一起對抗大陸；認為蔡英文「媚日求榮」、「媚日去中」。

《環球時報》表示，在軍事議題上，蔡英文在專訪時使用「叫屈」招數，要與日本共享解放軍的即時情報，並與日方針對傳統軍事面以外的網路戰爭等新威脅交換意見。他們也指出，屢次「媚日求榮」的蔡英文，此次又拉著曾經的殖民者一起對抗大陸。

▼環球時報就蔡英文受訪內容發表評論。（圖／環球時報）



評論指出，「媚日去中」一直是蔡英文對外所表現出的姿態，自2016年上任後，蔡英文當局不僅修改歷史教科書，將日本侵略改稱為「擁護世界和平」，早前推動「新南向政策」時，也不斷展現親日姿態，聲稱期待和日本有更多合作，甚至一度要取消日本核食進口的禁令。

可「媚日求榮」換來的是什麼？評論表示，2018年12月蔡英文當局多次希望加入的、由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP），直接了當，日本政府在當月7日首次對此表態「拒絕台灣加入」，因台灣舉行反日本食品進口的公投，所以無法參加此協議。

評論指出，針對相關議題，大陸國台辦也多次強調，那些頑固堅持「台獨」立場與大陸為敵的勢力，為了實現「他們心中所謂台獨的夢想」，不惜賣身投靠、挾洋自重，這種心態真是「不以為恥、反以為榮」，而「台獨」是台海和平穩定的最大威脅，也是一條走不通的死路。