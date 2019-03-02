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小生意如何做大？開店必備三寶：取票機、叫號機、POS機　發財神助攻

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business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲老闆都希望生意興隆，而且一間店接著一間開，甚至成長為跨國連鎖(加盟)事業。然而，小生意要做大，首先必須「獲利」。（圖／翻攝自Pixabay）

生活中心／綜合報導

如果你有一個雞蛋，你能把它變成一個農場嗎？相信每個做小生意的老闆都希望自己的店人潮錢潮一直來，而且一間店接著一間開，甚至成長為跨國連鎖(加盟)事業。小生意要做大，首先必須「獲利」。然而，受限於高租金、高人事成本、高宣傳費用等現實因素，導致毛利過低，就算「薄利多銷」也會把自己和員工忙得人仰馬翻，最後不得不增加人手，同時繼續墊高成本。想要遏止成本劣勢，可藉由「自動化服務」設備來扳回一城，例如取票機、叫號機、POS機，就是老闆們節省人力的好幫手，其他如LED字幕機、電子看板，則可減少廣告輸出的量，既省錢又環保，且廣告內容想改就改，相當具有機動性。

一樣開店，有人就是能賺大錢

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每年「領完年終過完年」，就是大家「思考人生」的旺季，許多人想脫離窮忙上班族投身創業行列，例如參加加盟連鎖店、自營文創咖啡廳、發展風格小吃，或是利用電商平台拓展零售。然而一定有許多過來人「好心勸阻」，以餐飲業為例，前輩們的慘痛經驗諸如「開店倒得比活著的多」、「人很難管」、「原物料只會長不會跌，成本好高」、「消費者太愛高CP值了，毛利上不去」。平心而論這些都是事實，然而每個時機總是有人賺大錢，「只要每一項都比別人強一點」，你就是整條街賺最大的那一家。

business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲如果你有一個雞蛋，你能把它變成一個農場嗎？用對方法就能賺得比別人快。（圖／翻攝自Pixabay）

小生意如何做大？自動化服務設備神助攻

專營自動化數位服務設備的TK票王表示，開店三寶（取票機、叫號機、POS機）帶來自動化服務，可為店主緩衝市場三高的壓力（高店租、高管銷費用、高人事成本），不只是新創的風格潮店、文青店愛用，連傳統鍋貼店、肉羹店也都快速跟進。過去，開店三寶是連鎖加盟體系的展店神器，醫療院所和公家機關必備的排隊幫手，然而根據設備廠商觀察，近兩年餐飲業是採購大宗，而且很明顯從連鎖體系擴及至夜市小攤，「原來大家的想法都一樣，想運用科技（自動化服務）把人潮變錢潮」。

POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王（圖／TK票王提供）

▲專營自動化數位服務設備的TK票王表示，開店三寶（取票機、叫號機、POS機）帶來自動化服務，可為店主緩衝市場三高的壓力（高店租、高管銷費用、高人事成本）。（圖／TK票王提供)

POS,取票機,叫號機,創業,排隊,售票機,餐券機,TK票王（圖／TK票王提供）

▲叫號機、取票機不只是連鎖店必備，夜市也普遍採用。（圖／TK票王提供)

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▲購入POS系統成本約兩萬，店家老闆們坦「比請人便宜」。（圖／TK票王提供)

「黑字廢業」的原因是人手不足

只要生意興隆人潮絡繹不絕，就能賺大錢嗎？賺錢但卻關門的店在日本稱為「黑字廢業」，根據東京商工研究公司的調查，2016年日本有2萬多家企業停業或解散，創歷史新高，但主要原因不是虧損，而是人手不足。顯然台灣店家也感受到黑字廢業的危機，紛紛佈局自動化服務設備，希望創造買賣雙方雙贏的生態。

台灣微創遍地開花，不分年齡層，越來越多上班族考慮創業。小而美的微創身手靈活反應快，少了大公司複雜的內部流程，更能把握商機賺到鈔票。然而營收-成本=利潤，錢潮與利潤中間還有一段名為「成本」的距離，要能有效控管成本才能真正將鈔票賺進口袋裡。

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▲小生意如何做大？自動化服務設備神助攻。（圖／TK票王提供)

學習經驗，莫忘創業初心

除了硬體設備要跟得上時代，心情也要能適時調整。開店當老闆難免遇上不如意的時候，如果覺得顧店日子很機械化，不妨先找回初心，想想當初為何投入，記得堅持選你所愛、愛你所選。一般來說微創本錢小，但勿以本錢小而看輕自己，能以小博大創造財富的才是真英雄，千萬別丟失了自信與勇氣。

business, 企業, 創業,(／免費圖庫）

▲相較於大企業，微型創業相對靈活，可隨時依營運狀況隨時調整方向與步調。（圖／翻攝自Pixabay）

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