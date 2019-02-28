31條一周年／台青談惠台：路鋪好了　就看自己怎麼戰鬥

▲大陸市場體量大，有台青因此選擇西進發展。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

大陸國台辦推出「惠台31條」滿一周年，綜合中央政策及目前各地方政府落實細項，對「台灣青年」赴陸就業創業有著墨甚深，不少近一年赴陸發展的台青認為，措施中對於住房補貼、子女就學支持等方面確實讓他們感觸較深，在打拼時少了後顧之憂，不過他們也強調，路鋪好後，最關鍵的還是自己有沒有實力。

Freja孚力雅餐飲管理有限公司負責人Teresa，去年6月剛從台灣前來上海，在金山區自主創業，她坦言看好大陸的市場潛力，選擇從國際化的城市上海出發，只是「上海的租房成本真的很高」，因此在青創基地的協助下，去年成功申請到台灣創業團隊的租房補貼，一家公司兩個人每人補助4500元人民幣，相當有感。

她說，在大陸鼓勵創業的背景下，當地也會對青創企業的註冊場地、辦公室租賃、企業資源對接提供協助，省了不少營運成本。

▲Freja孚力雅餐飲管理有限公司產品以在雞尾酒飲料中，加上植物性蒟蒻，製成外表精緻的果凍狀食品，正於上海的禮品、餐酒市場中推廣。（圖／對方提供）

寧波男角力貿易有限公司執行郭宏平原本在廣州擔任台幹，去年10月進駐鄞州區海峽兩岸青年就業創業基地，他也提到在辦公室使用、工商登記、媒合資源、居住上，大部分基本需求都能獲得支持，不過對於更進一步的獎勵，還是要靠自己「實打實」的成績去爭取，譬如競賽獎金、投資獎勵等。

郭宏平認為，其實大陸目前強調的方向不一定是台灣人來大陸，可以「更優惠」，而是提供站在同一個起跑線的競爭。因此他也提醒有意來大陸發展的台青，先想清楚自己要做什麼，而不是來了再說。表示目前市場發展，「大陸不像是溫床，而是比較需要競爭的地方，但吸引人的點在於一但成功，獲得感非常大，譬如你可能花10分力氣，得到100分的成果」。

▲男角力貿易有限公司執行郭宏平自己設立和代理台灣文創商品，預計4月初就會在寧波的文創園區有新店開幕。（圖／記者陳政錄攝）

美甲貼品牌「壁花小姐」創始人邱苡禎，是在2016年就赴上海創業的台青，她認為現在大陸經過中央發布原則性惠台措施，再由地方制定落實項目下，讓相關政策更加清晰、明確，有助於剛來大陸的青年盡早步入正軌。她也提醒，由於地方落實上政策仍相當多元、互有差異，有意赴陸發展的台青應多加留意。

▲「壁花小姐」創始人邱苡禎把設計的指甲貼，從台灣士林夜市一路賣到上海。（圖／記者陳政錄攝）

江蘇南通大學體育科學學院副教授黃宇平來自新北市，去年1月進入通大工作，他表示由於台灣少子化和大學合併，求職時就同時考慮台灣以外地區的工作機會。他舉前幾天才收到學校通知，已經幫他申請到參與社保、住房公積金為例，以及南通市本地的惠台措施提出協助台胞子女上學等，確實能減低人在外地打拼的後顧之憂。

另針對兩岸官方在惠台政策上的爭論，有台青直呼，「真的沒想那麼多」，作為創業者或求職者，遇到好的機會、好的政策當然會善用，不論是到歐美、大陸、日韓等地發展，都是希望做出對自己最好的選擇。他說，未來若有機會回台發展，也希望是帶著成功經驗回來。