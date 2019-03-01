「黃金蟒」出現彩券行店長夢境　幾天後開出威力頭彩5.2億

▲威力彩頭彩獎落台中，彩券行陳姓店長稱曾夢到金蟒蛇，果然是好兆頭。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

228開獎的威力彩頭彩獎落台中市「金順利彩券行」，一注獨得5.21億外，也終結11槓。陳姓店長1日表示，店裡4年前曾開過2獎，得2700多萬，這次是店史最佳。日前她才夢到金蟒蛇，身邊有很多黃金，果然開出頭彩，真的是好兆頭！

台彩2月28日晚間開出威力彩中獎號碼，第一區由小至大依序為：03、04、19、23、26、27，第2區：08。結果出爐，5.21億元頭獎一注獨得，獎落台中市北區中清路一段的「金順利彩券行」，也終結連11槓。除是威力彩今年開出第2個頭獎，獎金也是今年目前為高。

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金順利彩券行陳姓店長1日表示，昨天得知後，就有許多個客人上門恭喜，他們也張貼慶賀告示，今天一早顧客更多，生意比以往好2至3倍。

▲金順利彩券行5年多以來首度開到威力彩頭彩，獎金店史最高。（圖／民眾提供）

她也說，幾天前她夢到蛇穴，裏頭有一條金蟒蛇，還放有許多黃金，因此有預感會有大獎，果然成真。店裡4年前也曾有顧客中過威力彩二獎，獲得2700多萬，這次算是創了5年多以來的店史紀錄。

陳店長說，威力彩其實不好中，除了要中第1區6個號碼，還要對中第2區號碼，因此威力彩通常要等到彩金上看10、20億，買氣才會好。

她也分享中獎秘訣說，中獎與運氣有關，但平常就要試試手氣，不用買多，有買有機會，至於號碼可選生日、幸運號或夢到的號碼等等。去年921中雙贏彩的常客也曾分享經驗說，他是以幸運號碼或參考曾中獎號碼，每週投注100、200，最後幸運中獎。

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