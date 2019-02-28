全民公敵！酒駕男市區80公里時速飆逃神隱　民眾「看不下去」揪出

記者陳玉／台中報導

曾有酒駕前科的許姓男子，日前深夜晚間11點多再度酒後開車還違規右轉，警鳴笛要他停車，未料許男心虛加速逃跑，在北屯重劃區內以時速70、80不斷高速繞圈，最後將車棄於民宅前，所幸有多名熱心民眾立即告知警方許男位置，警於1小時內就逮人，許男酒測值高達0.83毫克，許男向警稱「因之前酒駕被罰到沒錢」才會拒檢，讓警不禁怒斥「罪加一等！」訊後依危險駕車、公共危險案送辦。

▲許男2度酒駕還拒檢逃跑，警怒斥「罪加一等！」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



第五警分局東山所副所長裘景智表示，2月上旬深夜11點30分，47歲許男於大甲與友人聚餐喝幾杯啤酒後，獨自開車返回北屯住處途中，因紅燈違規右轉被警鳴笛示意停車攔查，但許男心虛，加速逃逸拒檢，並沿著祥順8街、太洋7街，以時速70、80不斷高速繞圈過彎，更跨越雙黃線逆向行駛，罔顧往來人車安全，所幸並無波及其他用路人。

▲▼許男以時速80高速繞圈過彎逃跑，被逮時稱「因之前酒駕被罰到沒錢」。

警方見狀立即再出動10名警力支援，許男最後將車棄置祥順7街前民宅，躲藏在陰暗路邊，所幸該區5、6名居民聽聞警方鳴笛出來查看，見許男行蹤立即打110通報，警在1小時內於軍福13路逮到許男。

警方表示，現場見許男滿身酒味且站不穩，酒測值高達0.83毫克，更查出許男有1次酒駕遭移送紀錄，許男向警供稱「因之前酒駕被罰到沒錢」，見警盤查才心虛逃跑，警怒斥「沒錢可罰還逃跑！罪加一等！」許男啞口無言，訊後依危險駕車及公共危險案送辦。