鍾馗彰化送肉粽臉書直播　2小時吸10萬人觀看上吊亡魂送煞儀式

記者李忠憲／彰化報導

彰化永靖27日晚間因20多歲年輕人在租屋處上吊身亡，屋主請來法式扮鍾馗進行「送肉粽」儀式。臉書社團「61靈異探險團」全程直播2小時，就吸引近10萬人次觀看。由於部分網友對拍攝者酸言酸語，管理員將影片刪除，並稱直播本意是要大家知道，「凡事多想想不要做傻事」，「將心比心很難嗎？」

▲彰化永靖舉行送肉粽，鍾馗送煞儀式透過臉書直播，吸引近10萬人次觀看。（圖／臉書「61靈異探險團」提供）

傳統習俗「送肉粽」盛行在彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，如果死者是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，謀害陽世生人性命，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，將其上吊的橫梁、樹枝鋸下，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊的無量大海祛煞。

▲▼法師著裝後，準備進屋內。（圖／臉書「61靈異探險團」提供）

永靖鄉27日晚間也低調舉行送肉粽儀式，原來是20多歲男子日前在租屋處樓梯間扶手上吊自殺身亡，屋主特別請來法師扮鍾馗，晚間9多舉行送煞儀式。臉書社團「61靈異探險團」也現場全程直播，直播結束後13小時就吸引近10萬人次觀看。

影片中，法師先在門外穿上鍾馗裝後進入屋內，在屋內作法，同行者上樓用鋸子將上吊處貼滿符咒的木頭扶手鋸下，接著帶上車，送往彰化海邊。

▲法師屋內做完法後，上樓到上吊處繼續作法，而上吊處的木扶手已被鋸下，上頭貼滿符咒。（圖／臉書「61靈異探險團」提供）

送肉粽影片也引來許多網友留言，有網友提醒「回家開車要小心」、「要先去其他宮廟拜拜比較好」，但也有人對直播管理員酸言酸語。管理員最後將影片刪除，並發文稱，拍攝此片是要讓大家知道，凡事多想想，不要做傻事。這也是彰化傳統儀式，不是要讓酸民來酸的，將心比心很難嗎？不喜歡觀看可以離開！留點口德給日後子孫好嗎？

《ETtoday》新聞雲也曾報導，送肉粽有7大禁忌，分別是：海邊東西別亂撿（可能是相關物）、參加不能戴項鍊（類似上吊意象）、過程中不能脫隊（以免被煞氣跟）、沿途不能叫姓名（以免被煞氣跟）、住家不能開門窗（以免煞氣竄入）、回程不能轉頭看（以免被煞氣跟）、先去拜拜再返家（以免被煞氣跟）。

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