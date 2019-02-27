　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「我台北混很大！」平頭男台中開嗆「刀砍泊車弟」：我的車咧…真相讓人傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我在台北混很大！」兩名男子從台北到台中唱KTV，酒醉想開賓士離開時，竟醉到忘記把車停哪，進而開始嗆泊車小弟偷藏車鑰匙、還出刀攻擊。最後也被警方壓制在地，詢後依傷害、妨害公務罪嫌送辦。最令人傻眼的是，兩人不斷尋找的車鑰匙，就在他們自己的口袋之中。

警方表示，21歲林姓、22歲劉姓兩名男子25日凌晨開著賓士到台中北屯區找朋友唱歌喝酒；一開始就沒有將車交給泊車小弟的兩人，竟醉到忘記車停哪，開始找林姓泊車小弟要車，見對方不給還硬要開抽屜翻找，雙方進而發生口角。

▲▼2酒醉男子北屯KTV鬧事，嗆台北混很大。（圖／民眾提供）▲▼2酒醉男子北屯KTV鬧事，嗆台北混很大。（圖／民眾提供）

▲2男到KTV消費鬧事，遭警方當場壓制。（圖／民眾提供，下同）

由於場面逐漸失控，林姓泊車小弟直接逃進店內避難。劉、林兩人則追入大廳，還拿出折疊刀要往泊車小弟的脖子揮舞，劃傷對方阻擋的手臂，雙方扭打成一團，直到警方到場才把場面控制住。

第五警分局水湳派出所獲報立刻趕到現場，林、劉2男想假裝沒事偷溜，卻仍遭警方識破，當場壓制，過程中林男拒不配合，不斷罵髒話並嗆警察「我們在台北混很大！」最後仍遭警方帶回派出所，警詢後依傷害及妨害公務罪嫌送辦。

▲▼2酒醉男子北屯KTV鬧事，嗆台北混很大。（圖／民眾提供）

此外，劉、林兩人不斷尋找的鑰匙，最後竟在自己的口袋中尋獲，整起事件從頭到尾都是烏龍一場，但也好在這場誤會讓酒醉的兩人避開了酒駕的機會。

業者事後也表示，做這行業遇到「起酒瘋」的情況很多，什麼都不奇怪。2人酒醒後也很懊悔，透過關係表達歉意。他也說，客人永遠是大爺，是老闆，要能忍，更不能跟客人衝突，習慣就好。

ET快訊
接小孩校門口驚見「國際級男神」！網友爽翻：離我好近
印度怒「擊落巴國F16」！雙方激戰1天3戰機墜毀　前線已部署
快訊／新竹「送煞」現場曝光！道長作法請出稻草人　靠雞鴨血點符

關鍵字：酒駕,台北,台中,北屯,泊車,賓士

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化驚傳大火「恐怖紅火海」衝天！　樂器工廠慘遭烈焰燒光

快訊／告定了！　國泰世華今告郭新政盛竹如加重誹謗！　

快訊／貢寮傳撞山解體！載2男1女高速自撞　27歲男受困命危

「我台北混很大！」平頭男台中開嗆「刀砍泊車弟」：我的車咧…真相讓人傻眼

催討1萬5千元爆持刀互砍　豐原2男倒臥血泊1輕傷1重傷

噁男子搭火車「突然想要」　闖入女廁DIY舒壓卻不關門

影／停車擋住動線！他被勸說竟怒「三度倒車衝撞」下場GG了...

尿急想解放「見一堆白骨」　抬頭有繩索…死者是失蹤1年26歲男

捌圓集團負責人疑吸金羈押期滿釋放　被害股東：怕他們坐桶子跑

影／盡量迴避！彰化今晚也送肉粽　11點出喪家「全路線曝光」...鄉民驚：好長

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

快訊／彰化驚傳大火「恐怖紅火海」衝天！　樂器工廠慘遭烈焰燒光

快訊／告定了！　國泰世華今告郭新政盛竹如加重誹謗！　

快訊／貢寮傳撞山解體！載2男1女高速自撞　27歲男受困命危

「我台北混很大！」平頭男台中開嗆「刀砍泊車弟」：我的車咧…真相讓人傻眼

催討1萬5千元爆持刀互砍　豐原2男倒臥血泊1輕傷1重傷

噁男子搭火車「突然想要」　闖入女廁DIY舒壓卻不關門

影／停車擋住動線！他被勸說竟怒「三度倒車衝撞」下場GG了...

尿急想解放「見一堆白骨」　抬頭有繩索…死者是失蹤1年26歲男

捌圓集團負責人疑吸金羈押期滿釋放　被害股東：怕他們坐桶子跑

影／盡量迴避！彰化今晚也送肉粽　11點出喪家「全路線曝光」...鄉民驚：好長

川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不攏」

不斷更新／川金二會「握手9秒」揭幕！川普餐桌前燦笑：我和金的關係很特別

宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好

鄭成功仿古船超吸睛　台灣船園區試營運台南市民免費

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

UBA／國體李家慷20+6+4領勝　健行吞隊史主場首敗

埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：人被火焰吞沒

踩著你往上爬！遇辦公室「6種惹人厭同事」保命法則曝光

石門富基魚市大啖海鮮地瓜酥　單筆滿額抽電視平板電腦等好禮

川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解我們的關係了

社會熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝..

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴..

議員偷情小三13年　扶不了正燒..

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

車床小男友月入10萬「悲劇分手..

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎..

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻..

彰化今晚也送肉粽　11點出喪家

新竹今晚送肉粽　7大禁忌別碰

伊甸執行長婚外情　擁美魔女北投..

奪命畫面曝　清寒父騎30km替..

毛小孩狗籠大便　店員揮掌摔死

更／台灣燈會宗教區大火　福安宮..

更多熱門

相關新聞

討1萬5千元爆互砍　2男倒地1命危

蕭姓男子因欠吳姓男子1萬5千元，27日下午3點多，2人相約在田心路二段147巷前談判，未料起口角紛爭，2人竟拿刀互砍，造成蕭男左背部3處及左小腿1處大又深傷口；吳男則是右胸、左臂、右肩有傷，2人緊急送往豐原醫院急救，院方表示，蕭男已轉送中國附醫、吳男經開刀後，送加護病房觀察中。

台中摩鐵槍響　警鳴槍嚇阻

酒駕撞飛夫妻　醉男硬扯玻璃霧霧

酒駕加重刑責　再犯酒駕致死罪可處死刑

快訊／酒駕致人於死累犯最重可判死刑

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

約看電影！尪1封訊息秒溜：1點回來

跟太子打賭新武器打不壞！隔天看整根歪了

女老師私校教書　驚小二女舔雞雞

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

直擊「裸體家政婦」彎腰趴地「全視角」

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面