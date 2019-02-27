「我台北混很大！」平頭男台中開嗆「刀砍泊車弟」：我的車咧…真相讓人傻眼

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我在台北混很大！」兩名男子從台北到台中唱KTV，酒醉想開賓士離開時，竟醉到忘記把車停哪，進而開始嗆泊車小弟偷藏車鑰匙、還出刀攻擊。最後也被警方壓制在地，詢後依傷害、妨害公務罪嫌送辦。最令人傻眼的是，兩人不斷尋找的車鑰匙，就在他們自己的口袋之中。

警方表示，21歲林姓、22歲劉姓兩名男子25日凌晨開著賓士到台中北屯區找朋友唱歌喝酒；一開始就沒有將車交給泊車小弟的兩人，竟醉到忘記車停哪，開始找林姓泊車小弟要車，見對方不給還硬要開抽屜翻找，雙方進而發生口角。

▲2男到KTV消費鬧事，遭警方當場壓制。（圖／民眾提供，下同）



由於場面逐漸失控，林姓泊車小弟直接逃進店內避難。劉、林兩人則追入大廳，還拿出折疊刀要往泊車小弟的脖子揮舞，劃傷對方阻擋的手臂，雙方扭打成一團，直到警方到場才把場面控制住。

第五警分局水湳派出所獲報立刻趕到現場，林、劉2男想假裝沒事偷溜，卻仍遭警方識破，當場壓制，過程中林男拒不配合，不斷罵髒話並嗆警察「我們在台北混很大！」最後仍遭警方帶回派出所，警詢後依傷害及妨害公務罪嫌送辦。

此外，劉、林兩人不斷尋找的鑰匙，最後竟在自己的口袋中尋獲，整起事件從頭到尾都是烏龍一場，但也好在這場誤會讓酒醉的兩人避開了酒駕的機會。

業者事後也表示，做這行業遇到「起酒瘋」的情況很多，什麼都不奇怪。2人酒醒後也很懊悔，透過關係表達歉意。他也說，客人永遠是大爺，是老闆，要能忍，更不能跟客人衝突，習慣就好。