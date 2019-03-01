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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「絕對有川金三會！」　蓬佩奧認談判人馬須重組：需要更多時間

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▲▼川金會,蓬佩奧。（圖／路透）

▲蓬佩奧出席川金會後記者會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川金二會協議破局收場，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此表示，兩國未來會安排更多會面，不過目前沒有立即的計畫。蓬佩奧認為，雙方都須重新組合談判團隊，並希望國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）可以盡速規劃，「我們還沒有訂下日期，但我感覺還需要一點時間，當然，也必須要有重新談話的理由。」

蓬佩奧昨（28日）在越南前往菲律賓的班機上回應記者，在川金會前60天至90天，雙方的工作團隊清除了中間非常多的障礙。蓬佩奧認為，絕對有方法可以讓彼此離目標更進一步，更強調已經看到兩位領導人之間的善意，「希望川普與金正恩再度會面時，可以再次大放異彩。事實上我們這次就做到了，但是沒有達到我們的預期。」

在川金會中，金正恩表示對於無核化已做好充分準備，不會再進行核試與飛彈試射，川普也承諾不會與南韓聯合軍演。蓬佩奧說，現階段仍有向前發展的基礎，只是在實現無核化的工作上，還有非常多工作要做。蓬佩奧拒絕討論更多談判細節，對於北韓反駁並未要求全面解除制裁，他則回應，「我們並沒有對任何事情感到驚訝。」

蓬佩奧先前接受訪問時曾重申，全面且能被查核的「無核化」（denuclearization）依舊是主要目標，美國在確認威脅大幅降低之前，不會鬆綁制裁。

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關鍵字：川普,金正恩,川金二會,川金會,北美要聞,日韓要聞,東南亞要聞

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