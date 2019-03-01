柯文哲稱大屠殺宣傳猶太人　猶太協會：加深對猶太受難者傷害

▲柯文哲出席228中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前結束以色列出訪返抵國門受訪時，稱「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情」，引發外界討論。台北市可巴德猶太協會28日發聲明表示，認為柯文哲輕率誤用詞彙，會加深對於猶太受難者的再次傷害。

可巴德猶太協會透過聲明稿指出，近年來一再公開譴責在台灣社會上可見之「納粹」符號與旗幟的濫用、並呼籲台灣政壇應避免引用「希特勒」或「大屠殺」之名做出攻擊他人的譬喻。本協會必需再次強調，這些詞彙的輕率誤用會加深對於猶太受難者的再次傷害。

該協會表示，近代台灣追求民主的奮鬥過程與台灣民眾間所發展出的高度人權價值概念，已經在國際間引起廣大迴響。時值台灣「二二八和平紀念日」，協會在此與台灣人民齊心為犧牲的民主鬥士與家屬們致哀，並強烈譴責所有假公義之名行殲滅少數族群之實的暴行。

可巴德猶太協會更舉例，如同對於「二二八事件」應當莊嚴正視，我們不該使用「歡慶二二八假期」等對於受難者缺乏尊重的字眼來描述，在提及「納粹屠殺」時，我們也不應該輕言戲之。 「Never Again!」是我們一直呼喊的口號，希望等同於「猶太大屠殺」或「二二八事件」的悲劇永不再發生。 我們相信充分的教育、溝通、了解，以及接納，是弭平差異與仇恨的最好方式。

因此我們呼籲國人能加強了解「納粹屠殺」在猶太人身上所造成的重大傷害，進而在未來能以對於受難者更尊重的語彙來描述這個歷史慘劇。我們同時也感謝柯市長在這趟以色列之行中能抽空參觀對於猶太受害者意義重大的「哭牆」以及「猶太人大屠殺紀念館」，我們相信台北市在未來能藉由柯市長這趟探訪以色列的經驗，繼續維護不同族群與宗教和平共處的友善環境。

任何歷史悲劇都不應該被後世拿來作為言論攻擊之武器，特別在今日，我們希望柯市長的發言或任何其他關於納粹屠殺猶太人之言論，都能避免被放大作為政治利益下的攻擊工具，並且應該被每一個人謹慎提及、慎重對待。

對於可巴德猶太協會的聲明，台北市政府則回應，這次柯文哲訪問以色列參觀大屠殺紀念館，參觀過程中也感到非常震撼。歷史的教訓是，保護人民安全和權利的社會和相關制度是何等脆弱，因此每個國民需要認識普世價值的重要性，堅守價值才能維護社會的公平正義。

