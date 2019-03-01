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社會 社會焦點 保障人權

高速自撞駕駛「後座窗外噴出」　頭撞破血流3公尺當場斷魂

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地方中心／高雄報導

高雄六龜區上月27日發生一起自撞死亡車禍，一名駕晚間8時許駛開車行經六龜區二坡40號前時，疑似因為車速過快加上沒繫上安全帶，撞上路旁住家的花圃後，先是從駕駛座彈到後座，接著從左後側窗戶飛到車外，頭部撞擊地面後身亡，警方獲報後已送鑑定釐清車禍肇因。

車禍地點位在台27線，當地人稱為「二坡」，因為該路段沒有號誌，以及地勢為下坡後加上左彎，如果沒有事前減速相當容易失控。而曝光的監視器影像中，可看到40歲的蔡姓駕駛撞上花圃後，車輛在大馬路上轉了一整圈，高速衝撞導致引擎冒火，而駕駛從後座窗戶飛出倒地後動也不動，鮮血從他的頭部流出長達3公尺。

▼高雄六龜二坡發生死亡車禍，駕駛從後車窗飛出血流三公尺慘死。（圖／翻攝自陸（六）龜山城---六龜暖暖的窩）

▲▼高雄六龜二坡發生死亡車禍，駕駛從後車窗飛出慘死。（圖／翻攝自陸（六）龜山城---六龜暖暖的窩）

居民聽聞撞擊巨響，趕緊出來查看，並拿滅火器撲滅火勢，警消到場時駕駛已經當場死亡無需送醫。警方表示，蔡姓死者為六龜當地居民，平時打零工維生，由於當場死亡無法測得酒測值，肇事原因是否車速過快目前已送鑑定釐清，將進一步相驗解剖確認是否有酒駕情事。

▼駕駛從左後車窗噴出。（圖／翻攝自陸（六）龜山城---六龜暖暖的窩）

▲▼高雄六龜二坡發生死亡車禍，駕駛從後車窗飛出慘死。（圖／翻攝自陸（六）龜山城---六龜暖暖的窩）

▼居民用滅火器滅火。（圖／翻攝自陸（六）龜山城---六龜暖暖的窩）

▲▼高雄六龜二坡發生死亡車禍，駕駛從後車窗飛出慘死。（圖／翻攝自陸（六）龜山城---六龜暖暖的窩）

▼轎車車頭及左前輪嚴重毀損。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄六龜二坡車禍，駕駛從後車窗噴出慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄六龜二坡車禍，駕駛從後車窗噴出慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：六龜,車禍,自撞,二坡

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