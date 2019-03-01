獨／逆向撞死人喊窮拒賠「都別人錯」　二審：有打119該減刑

▲男子開車撞死人態度差，一審不給減刑重判，二審卻仍讓他減刑。（圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子開車在雙黃線路段，違規超車撞死過馬路的李姓婦人，一審時竟喊沒錢賠，辯「連三、五萬都要借」，還頻怪罪前車突然煞車，只好「往左閃避」。法官認為他態度不佳，符合自首也不給減刑，重判他1年4月徒刑；二審法官卻認為，很多自首肇事者連110、119都沒打都可減刑，最後酌減判1年2月，全案定讞。

民眾發生交通事故，肇事者若停留現場報警，並等警方到場處理，都符合自首要件，依《刑法》第62條可減刑，藉此鼓勵民眾犯錯後勇於負責，也避免受害者求償無門。

判決書指出，黃姓男子2018年元旦晚間7點半，開車行經彰化縣和美鎮彰和路三段由東往西時，遇到由阮姓男子開的小客車在前方。黃男認為阮男開車速度太慢，趁對方煞車偏右，不顧該路段是雙黃線違規超車，結果一超才發現雙黃線上已站著一名過馬路的李姓婦人。

李婦遭高速撞上彈飛落地，頭、身、四肢擦傷骨折，送到醫院前已死亡。黃男將車停下，立刻打119，並停留在現場等警方到場，隨後遭依過失致死罪嫌送辦。彰化地檢署依法起訴黃男，並建請法院判刑10月。

彰化地院審理期間，黃男始終沒與死者家屬達成和解，竟還喊窮說他「連三、五萬元都要去借」。他雖坦承犯行，但卻一再怪罪阮男突然煞車，故只能往左閃避云云，顯然沒有自我反省自己跟車太近且嚴重違規超車的過錯。法官認為，黃男犯後態度不佳，不宜從輕量處，檢察官求處有期徒刑10月，尚嫌不足。

法官審酌，黃男雖符合自首要件，事故發生時還有阮姓證人車輛在場，事故地點人車眾多，又有監視錄影器錄得事發過程。偵查機關對於本件事故釐清尚無困難，不因被告有無自首而有影響，因此不依刑法第62條前段減輕其刑，依過失致死罪判他1年4月。黃男認為判決過重，不服上訴。

台中高分院審理後，雖認同一審判決結果，但對於黃男符合自首卻不給減刑，無法認同。法官認為，刑法第62條雖授權法官決定「得」否予以減刑，然交通事故肇事者立刻報案並在現場等候警察出面處理者，構成自首，絕大多數個案會獲得法院給予減刑。黃男未獲減刑已有所不公，如果堅持不減刑，還需要更堅強的理由。

承審法官認為，黃男已比很多車禍肇事者態度好一些，很多車禍肇事者是連110、119電話都沒打，也會獲得減刑，本件仍應適用自首減刑。因此將原判決撤銷，判黃男1年2月。

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