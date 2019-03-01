痔瘡立功！嫌犯撞死2人藏深山...14年後「太痛」求醫被抓

大陸中心／綜合報導

福建一名葉姓男子14年前撞死2人後，潛逃到深山。他原本計劃「窮遊」山林，直到60歲再去投案自首，進監獄順利養老，萬萬沒想到，他近期因為忍不了痔瘡之苦，決定走出深山看病，結果被警方抓獲。葉男被捕後得到了免費醫治，他對此感激表示，一定老實配合調查。

據《錢江晚報》報導，葉男過去在靠運貨為生，但在2005年8月與摩托車發生碰撞，導致機車上的兩人傷勢嚴重，葉男隨即棄車逃離。警方到場後，受傷的兩人因失血過多當場死亡，葉某已經不知所蹤。

▼事故中的摩托車。（圖／錢江晚報）

葉男被捕後透露，事發後他打給妻子說「出了事故」，然後就把手機扔掉了。他走了一晚的夜路，逃到另一個村裡，且當時身上只有1000多元人民幣。葉男因不敢乘車也不敢住旅店，用這些錢買了一條被子、一張地圖，然後朝南邊福建政和縣老家方向逃去。

「大概走了一年多，來到浙江麗水和福建交界的深山老林，期間我就靠撿垃圾、乞討（為生）。」葉某說，他不敢回家，也不敢到市區，一直在偏僻的農村和深山裡「窮遊」，十幾年來常常被噩夢驚醒。

他原本想這樣躲到60歲再去投案自首，但深山生活實在太苦，他得了嚴重的痔瘡。一年前，他想去大城市治療，開始往外走，就在去年11月他走到了廣州，棲身橋洞下、拆遷房等地，這樣過了3個月。

▲葉男被捕。（圖／秒拍）



葉某說，「被抓那天，我逛到廣州火車站附近被兩位民警給攔住盤問了，他們問我是不是叫葉XX，我一聽這下完了，就問他們是不是浙江來的警察，隨後就被帶走了。」

被抓後，葉某終於得到了醫生的治療，還是免費的。為此，葉某表示非常感激警方，一定老老實實配合調查。最後，葉某說，他如果能借到錢，一定盡力給受害人家屬進行經濟賠償。

微博網友紛紛對此事表示，「痔大才疏」、「日逃夜逃，痔瘡難逃」、「進監獄養老，哈，哈，哈」。