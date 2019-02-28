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社會 社會焦點 保障人權

奪命畫面曝光！爬完山回家慘遭貨車輾斃　女兒淚訴：他每天騎一樣的路

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地方中心／高雄報導

小港區中安路和鳳頂路口27日發生一起嚴重的車禍意外，當時一部大貨車和機車發生擦撞，導致70歲的薛姓男騎士被捲入車底，當場遭輾斃，而這驚悚畫面也被網友拍下，上傳到臉書社團「爆料公社」對此，其他網友也紛紛留言感嘆，「騎車真的不要太靠近大車，大車死角多，司機不容易看得到」。

▲▼ 爬完山慘遭輾斃　女兒訴：每天騎一樣的路 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲機車騎士當場命喪輪下。（圖／翻攝自爆料公社）

整起事故發生在27日下午2時許，當時一部大貨車沿鳳頂路右轉中安路時，疑似與正要沿著鳳頂路直行的機車發生擦撞，導致機車不慎捲入車底而造成機車駛當場不治。對此，貨櫃車駕駛向警方表示，當時沒有看到那部機車，發現車輪有壓到機車後，就有立即下車察看。此外，薛男的女兒表示，爸爸每天下午2點以前都會去鳳凰山爬山，然後都會騎一樣的路線回家，怎料卻發生這樣的意外。

▲▼ 爬完山慘遭輾斃　女兒訴：每天騎一樣的路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼薛男遭捲入車底。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 爬完山慘遭輾斃　女兒訴：每天騎一樣的路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

從影片畫面可以看見，機車不慎遭大貨車捲入車底，不僅整輛機車被壓到貨櫃車下，就連駕駛薛男都被捲入，當場慘遭輾斃命喪輪下。對此，警方表示，雙方均沒有酒駕，而至於詳細肇事責任仍有待釐清。

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關鍵字：爆料公社,高雄,小港,車禍

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