兒性侵捅殺「空姐」後自盡　父判決時竟隱匿財產：没啥壞意

▲21歲受害空姐。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

河南鄭州一名空姐去年被滴滴（網約車平台）司機性侵並殺害，而該司機案發後跳河自殺。近日該案判決出爐，被告父母要賠62萬元（人民幣，下同，約新台幣286萬元）。但令人無語的是，嫌犯父親曾隱匿兒子遺產，他受訪表示，「我無非就是想拿房還賬，沒啥壞意」，這麼一弄受害家屬就不再追究此事了。

綜合陸媒報導，空姐李明珠於2018年5月5日深夜，通過滴滴平台約乘劉振華駕駛的順風車趕往鄭州火車站，中途慘遭劉振華性侵並殺害。犯案後，劉振華跳河自殺。此案引起社會關注，滴滴順風車安全機制遭嚴重質疑。

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▲滴滴司機劉振華案發後被網友肉搜。（圖／翻攝自網路）

法院於今年2月18日作出判決。判決書顯示，被告劉某軍、宋某某（劉振華父母）應在判決生效後十日內，在繼承劉振華遺產范圍內賠償原告死亡賠償金、喪葬費、交通費、住宿費、誤工費等各項損失共計62.668986萬元。

判決書揭露了嫌犯父母試圖隱藏遺產的惡性。根據法院查明的事實，劉振華的遺產及遺產性民事權利主要有越野車一輛、120平方公尺（約36坪）的安置房等。

但劉爸爸卻稱該房子已經賣掉了。劉父稱，在兒子逼迫下，已經將兩套安置房以30萬元的價格「賤賣」給同村村民，用於日常花銷。隨後是該村民被法院傳喚後，才揭露該說法不屬實，自己也從來沒有收到30萬元。

▲嫌犯劉振華父親。（圖／翻攝自秒拍）

劉父親對此表示，「開庭時我也跟法官說了，那算我不對，我無非就是想拿房還賬，沒啥壞意」，現在欠人家5、60萬元的帳。

而至於該欠款是哪裡來的，劉爸表示，兒子之前騎機車撞了別人，導致人家變成植物人，要賠幾十萬，「我就於良心上，認為孩子的房子他（遇難家屬）想要的話就給他。」

對於殺害空姐一事，他表示，出現這個事完全怨自己孩子，「太慘無人道了，我在這裡對你們道歉。」

對此，網友紛紛表示憤怒，「我不想看犯罪者什麼家庭這種。不管家庭如何都不能成為犯罪的理由」、「呵呵，這老鬼的臉皮真是厚出天際了」、「？？？？？ 還債，人命債不是債嗎？」但也有人表示，「家庭教育是很重要，但不能因此說別人爸爸不好，兒子走了還要留年邁的父母還債操心，父母也挺可憐的。 」

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