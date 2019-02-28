他聽信半仙「老婆被蛇精附體」　拿皮鞭抽「驅魔」將人活活打死

大陸中心／綜合報導

來自河北的胡瑞娟因身體虛弱，被丈夫陳春龍帶至當地「半仙」家中「看病」，結果被診斷為「蛇仙附體」。為了將胡瑞娟治好，陳春龍及其弟弟陳金來按照「半仙」要求，用皮鞭抽打被捆綁的胡瑞娟致其死亡，且兩個孩子也在現場。目前，3人涉嫌故意傷害罪一案27日開庭審理。

綜合陸媒報導，陳男因發現妻子胃口不好，自2017年11月18日起，將妻子帶去給64歲的「半仙」趙清江治病，持續了9天。趙半仙查看後竟稱，妻子被「蛇仙附體」，因此家中才會不得安寧，還可能讓2個孩子也跟著受盡折磨。

趙清江隨後「示範」治病方法，他用手捏住陳妻的脖子後方，接著拿出斧頭拍打她的雙腿和背部「驅邪治病」。他甚至還要求陳春龍回家後要用鞭子抽打妻子，才能「驅逐蛇仙」。

▲妻子被捆綁雙臂帶去半仙家中。（圖／翻攝自秒拍）

陳春龍回家後，將其弟弟陳金來從北京叫回。陳丈夫於同年11月27日晚上12點，用腰帶將胡瑞娟的手臂綁在前面，兩人前往趙半仙家中。隨後，陳丈夫用手抓著胡瑞娟的頭發，用三角帶和木棍自製了皮鞭，然後用皮鞭多次抽打胡瑞娟後背、腿部。抽打期間，陳金來抱住胡瑞娟防止其掙扎。當天16時左右，胡瑞娟因「系鈍性外力多次打擊致創傷性休克」死亡。

心酸的是，陳夫婦的兩個孩子也在現場，還有幾個也在趙半仙那裡看病的人。陳丈夫事後表示，「（趙清江）跟我說讓我下狠心，不下狠心我媳婦身上的東西走不了，然後讓我拿著小皮鞭子打我媳婦後背。」

趙清江、陳春龍、陳金來涉嫌故意傷害他人身體，致一人死亡被起訴。該案於2月27日開庭審理。

▼陳氏一家四口合照 。（圖／翻攝自微博）