畫面曝光！131輛車「失速變廢鐵」　女駕駛報案嚇壞狂叫：救我

▲威斯康辛州嚴重連環車禍，警方公佈現場畫面。（圖／翻攝自Twitter／Winnebago County SO）



國際中心／綜合報導

美國北部威斯康辛州近日發生一起大型連環車禍，多達131輛汽車在大雪中打滑失控追撞，造成至少1人死亡、71人輕重傷，據信是該州歷史上最大的一起公路交通事故。當地警方公佈畫面，顯示上百輛車堆疊公路上有如廢鐵，駕駛撥打電話報警時，還有其他來車失控撞上，場面相當駭人。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起事件發生在2月24日上午，地點在威斯康辛州尼納（Neenah）附近的41號州際公路（I-41）。威州溫尼貝戈郡（Winnebago County）警長辦公室表示，一名30歲男性不幸於車禍中喪生，另有71人被送至醫院治療。據悉，死者為一名教師。

▼據統計，當天共有131輛車追撞，可能是威州有紀錄以來最大的一起車禍。（圖／達志影像／美聯社）



當局至少接到上百通駕駛人報案電話。根據公佈的911緊急電話音檔，其中一名女子驚慌向勤務中心說，「救命，我在高速公路上，發生大車禍，很大，我好害怕。」勤務中心人員先要她深呼吸冷靜下來，嘗試表達自己的所在位置，但女子才說到一半，背景又傳來碰撞聲和尖叫聲。女子最後謝斯底里的尖叫「救命！救命！」勤務中心人員喊話說，「女士，回到你的車上」，隨後電話就被切斷。

根據另一名報案電話錄音，報案女子原本還冷靜的向勤務中心說明現場狀況，但當她準備數有多少輛車追撞時，突然又有更多車從後方撞入車陣。報案人驚慌的說，「我的天，大家都直接撞上來」、「我的車被撞壞了，我覺得很不安全」。

警方在推特上公佈一段行車記錄器畫面，顯示大風雪造成視線極度不佳，短15秒前方車輛就消失在一片白霧中，推估事發原因可能是積雪路滑加上視線不良。據統計，24日上午11時05分至下午6時30分之間，勤務中心一共處理了772通與天氣有關的911報案電話。由於天候寒冷加上視線不良，當局花了2個小時才將受困駕駛全數救出。