警一句「若不認罪，大橘誰來喂」　嘴硬貓奴秒爆哭：我什麼都說

▲瞇著眼睛的橘色貓貓。（示意圖／取自Pixabay）

大陸中心／綜合報導

「如果不認罪，大橘誰來喂？」一名嫌疑人有一隻胖胖橘，養了10年非常乖。近日他被民警抓捕時，怎麼樣都不肯配合，但當民警說「你家胖橘也十歲了，你這樣做是想牠到臨終都充滿對你的擔憂而死去嗎？」貓奴嫌犯隨後大哭說，「你們想知道什麼，我都說。」

一名池姓民警26日在微博發文稱，自己近日到外地抓人，嫌犯家裡養了一隻17斤的胖胖橘，而且嫌疑人說，他養了10年，「可乖了。」

池警官接著說，面對我們，胖橘主人並不配合，關於案子的事情硬是一句話也不說，就在這時，私下是一名「萌寵博主」兼「鏟屎官」的池警官想到一招。

▼ 池警官微博內容 。（圖／翻攝自微博）

池警官對貓奴嫌犯說，「你想想看，你家胖橘每天早上都來踩你蹭你，結果突然有一天開始，牠習慣的地方沒了你，牠該多擔心？牠都十歲了，你這樣繼續頑抗下去，難道要讓牠充滿著對你的擔憂死去嗎？」

胖橘主人聽了以後先是不說話，隨後哇的一聲哭出來，哭的好大聲。他邊哭邊說，「你們想知道什么，我都說，我想得到寬大處理。」

措手不及的「急反轉」讓網友們笑的肚子痛，誇讚池警官打得一手好「感情牌」，就連同行們也都直呼「學了一招」。網友們還發明了「大橘為重」、「以橘服人」來形容有趣的抓捕。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）