　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

警一句「若不認罪，大橘誰來喂」　嘴硬貓奴秒爆哭：我什麼都說

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼狗、貓血型（圖／取自Pixabay）

▲瞇著眼睛的橘色貓貓。（示意圖／取自Pixabay）

大陸中心／綜合報導

「如果不認罪，大橘誰來喂？」一名嫌疑人有一隻胖胖橘，養了10年非常乖。近日他被民警抓捕時，怎麼樣都不肯配合，但當民警說「你家胖橘也十歲了，你這樣做是想牠到臨終都充滿對你的擔憂而死去嗎？」貓奴嫌犯隨後大哭說，「你們想知道什麼，我都說。」

一名池姓民警26日在微博發文稱，自己近日到外地抓人，嫌犯家裡養了一隻17斤的胖胖橘，而且嫌疑人說，他養了10年，「可乖了。」

池警官接著說，面對我們，胖橘主人並不配合，關於案子的事情硬是一句話也不說，就在這時，私下是一名「萌寵博主」兼「鏟屎官」的池警官想到一招。

▼ 池警官微博內容 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

池警官對貓奴嫌犯說，「你想想看，你家胖橘每天早上都來踩你蹭你，結果突然有一天開始，牠習慣的地方沒了你，牠該多擔心？牠都十歲了，你這樣繼續頑抗下去，難道要讓牠充滿著對你的擔憂死去嗎？」

胖橘主人聽了以後先是不說話，隨後哇的一聲哭出來，哭的好大聲。他邊哭邊說，「你們想知道什么，我都說，我想得到寬大處理。」

措手不及的「急反轉」讓網友們笑的肚子痛，誇讚池警官打得一手好「感情牌」，就連同行們也都直呼「學了一招」。網友們還發明了「大橘為重」、「以橘服人」來形容有趣的抓捕。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
戴耳機聽音樂聽到睡著！國二男起床「世界變安靜」住院搶救5天

關鍵字：貓奴,胖胖橘,鏟屎官

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

警一句「若不認罪，大橘誰來喂」　嘴硬貓奴秒爆哭：我什麼都說

年輕人奉為人生指南　陸官媒再批「宮鬥文化」

陸統計局公布2月經濟指標「消費者支出降」　製造業直接萎縮

陸加薪企業比例降5％　「願漲企業量」仍高於亞洲平均2倍

他聽信半仙「老婆被蛇精附體」　拿皮鞭抽「驅魔」將人活活打死

殲-20隱身關鍵材料　黑龍江發現超大型石墨礦價值逾千億

陸剩3省區未淪陷　胡春華：非洲豬瘟形勢嚴峻，不能放鬆

西安這所大學上淘寶拍賣　起拍價4.25億人民幣！

巴基斯坦給中國「打電話」　望中方幫助緩和印巴衝突

31條一周年／經濟牌切中要害　學者：台灣環境好「誰還捨近求遠？」

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

警一句「若不認罪，大橘誰來喂」　嘴硬貓奴秒爆哭：我什麼都說

年輕人奉為人生指南　陸官媒再批「宮鬥文化」

陸統計局公布2月經濟指標「消費者支出降」　製造業直接萎縮

陸加薪企業比例降5％　「願漲企業量」仍高於亞洲平均2倍

他聽信半仙「老婆被蛇精附體」　拿皮鞭抽「驅魔」將人活活打死

殲-20隱身關鍵材料　黑龍江發現超大型石墨礦價值逾千億

陸剩3省區未淪陷　胡春華：非洲豬瘟形勢嚴峻，不能放鬆

西安這所大學上淘寶拍賣　起拍價4.25億人民幣！

巴基斯坦給中國「打電話」　望中方幫助緩和印巴衝突

31條一周年／經濟牌切中要害　學者：台灣環境好「誰還捨近求遠？」

中職／統一獅攜手兆豐　4隊皆有合作銀行

蕭敬騰《魂囚》替亡魂送信　喜翔下令拔槍滅口

進軍台灣5年！「台北－杜拜」年載客數成長達65%　阿聯酋航空曝主因

228連假首日蘇花改南下車多　預計下午3時後可恢復正常速率

2020選總統三理由　王金平：追求國家安全擺第一

女童「單手拉尾」走廊拖橘貓　上千人灌爆刺青爸臉書：小孩缺的是教育

米蘭直擊／JIMMY CHOO首度出現Logo　JC狠角色預備進攻紅毯

威爾史密斯退出《自殺突擊隊》續集！「死射」不演了…原因曝光

警一句「若不認罪，大橘誰來喂」　嘴硬貓奴秒爆哭：我什麼都說

中職／統一獅30周年專屬　推出台南假日版球衣

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

大陸熱門新聞

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

獨留家中！3歲童「爬出5F防盜..

貓咪「割雙眼皮」後眼睛腫成核桃

古代被處裸刑三大美女...下場..

談和平統一 國台辦：台灣永保太..

距今2.48億年！湖北發現卡洛..

與丈夫大吵！媽媽抱孩子31樓丟..

台青談惠台：路鋪好了就開始戰鬥

深情男往返4千公里接女友治病

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

北京對港發出三大文件　「一國兩..

陸星巴克貓爪杯開賣　代購一個6..

緩解台商兩難　盼外商法也惠台

兩岸婚慶代表就「愛情產業鏈」簽..

更多熱門

相關新聞

到底養了啥？胖貓四肢朝天躺沙發

帶大家看看喵界爽爽貓！飼主魏晏緹飼養的5歲虎斑貓「阿虎」，從小到大的睡姿就非常誇張！常常「大喇喇」地躺在沙發上、四腳朝天，並露出厭世臉，宛如在等待某個小奴才來伺候一般，媽媽魏晏緹每次見到這種場面，不禁納悶「我到底養了啥！」

明明有自己的水　貓硬跳魚缸喝湯

吸貓患者挑戰14種口味的流浪喵！

貓奴總統！蔡英文雙語曬「蔡想想帥照」

貓奴陳其邁「貓之日」曬陳小米神帥側臉

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

送小孩校門口驚見「國際級男神」

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

我大哥是誰？小弟互嗆爆黑道槍戰

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面