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成立「邪教」洗腦教徒搶孩子！瑜珈老師自稱「耶穌化身」　拐28童變態囚禁

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國際中心／綜合報導

澳洲老婦安娜（Anne Hamilton-Byrne）在1968年到1987年間，以收養的名義，囚禁、虐待28名從他人手中搶來的孩童，還創立了「家庭式邪教」逼迫受害者信仰。整起事件被破獲之後，曾是28名受害者中的其中一名、現年已經50多歲的軒特（Ben Shenton）在近日罕見的接受採訪，並道出當時可怕的回憶，被腰帶鞭打、遭水酷刑、沒有飯吃好幾天，都是常見的事情，只要違背命令，就會遭受殘酷的毆打。

根據外媒報導，原為瑜珈老師的安娜在接觸迷幻藥後性情大變，她告訴她的追隨者「她是耶穌的化身」，相信末日之戰即將到來，而她的存在就是要拯救這個世界；更透過醫生和律師的幫助，將精神病患的小孩帶走，並偽造出生紀錄，自稱自己是他們的親生母親。

所有的小孩都被聚集在一間民宅裡囚禁，這些小孩不能與外界接觸，而且出門一定要有監護人跟著；安娜還成立了「家庭式邪教」，要求全部的人都穿一樣的衣服、頭髮全部染金，而且只能留著與安娜母親早年會梳的鮑勃頭，她還會餵食小孩迷幻劑，以利控制全部人的行動，行徑十分詭異。

軒特在1987年時和他所謂的「兄弟姊妹」至少6人被救出，當時他才15歲，幾乎有超過一半的人生都在這間民宅裡度過，而且從沒跟外人接觸過；後來他得知，他的親生母親是被安娜洗腦的「阿姨」之一，並且因為相信了這個野蠻、邪惡的政權，將小孩捐獻出去。

軒特說，在安娜房子裡生活的時候，如果沒有明確的許可，非邪教成員不可能會被邀請進入該建房子，而且很有可能因此會被逐出教會；任何與外界分享生活細節的行動也都是不被允許的，若是被知道很有可能遭受「嚴厲懲罰」，有些受不了的孩子會反抗，但是得到的卻是殘酷的毆打。

據悉，至今仍有20-30名家庭式邪教成員秘密生活在墨爾本某處，軒特表示，他將這些事情說出來後，理所當然被視為「告密者」；而其餘被救出的倖存者則稱，他們生活在邪教房子裡時，只能吃草和啃狗留下的骨頭，因為這樣他們才會沒有力氣反抗，為了得到食物而維持溫順的模樣。

被帶到邪教裡的小孩從出生就被餵食迷幻劑，並在14歲時被強迫大量服用藥物，孩子們對外界唯一的了解來自書本，也因為如此，這些小孩漸漸意識到他們的成長環境與普通人不同；而這個邪教的所在地也在隨後，被小孩們稱為「集中營」。

安娜在1963年時創立了家庭式邪教，並從富有的信徒身上獲得財富，並在1987年遭到警方破獲邪教所在地後，與丈夫一同逃往美國；她在後來回到澳洲，但是她的追隨者拒絕提供證據，導致大部分有關於她的指控被撤銷，現在則是高齡98歲並得了老人癡呆症，目前住在澳洲一處養老院中。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：家庭是邪教,邪教,澳洲

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