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蟒蛇「鞋內脫皮」被帶上飛機　她飛1.5萬公里到家才發現

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國際中心／綜合報導

英國蘇格蘭一名婦人先前到澳洲昆士蘭探望女兒和女婿，結果返國後才在行李箱內發現一條蟒蛇，蛇還在她鞋內留下脫完皮後的蛇皮，本來還以為是女兒故意放假蛇惡作劇，結果一碰，蛇竟然還會動。

居住在蘇格蘭的婦人莫伊拉(Moira Boxall)，上週五（22日）才剛從澳洲昆士蘭度假回來，結果竟然在鞋子裡發現一條脫完皮的蛇，她的女婿艾爾利(Paul Airlie)轉述，「出發前幾天她在打包時，曾說過好像在房間看到一條蛇，凌晨3點還把我叫起來檢查，我們到處搜了房間都沒有，看來是跑到她的鞋子裡去了。」

莫伊拉的女兒(Sarah)雖然是負責打包行李的人，但她把鞋子放進行李箱時也完全沒有發現，結果這條蛇就莫名上了飛機，抵達1.5萬公里遠的蘇格蘭格拉斯哥市(Glasgow)。艾爾利表示，當他接到岳母的求救電話時，一開始很擔心會是毒蛇，幸好最後發現是無毒的斑點星蟒(Spotted Python)。

莫伊拉最後在女婿的幫助下，請到蘇格蘭動保組織RSPCA到府協助，由於蟒蛇來自澳洲，暫時在愛丁堡的動物救援中心進行檢驗隔離，之後將會被安置在格拉斯哥動物園中。

▼女子到家打開行李箱，才發現自己從澳洲帶回一條蟒蛇。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼蛇,蟒蛇。（圖／pixabay）

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關鍵字：蟒蛇,蛇皮,脫皮,Moira Boxall,澳洲,昆士蘭,蘇格蘭,英國,紐澳要聞

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