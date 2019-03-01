　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「嗯嗯」狂炸整間產房！孕婦生產超失控　收縮一次「屎就噴一次」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自Instagram／issybellefox）

▲福克斯生寶寶時狂失禁超恥。（圖／翻攝自Instagram／issybellefox

國際中心／綜合報導

英國一名28歲媽媽福克斯（Issy Fox）在1年前，生下兒子佛萊迪（Freddie），但生產當天在產房發生的事卻讓她難以忘懷；當她發現自己的羊水破掉時，連忙趕到醫院去待產，但是因為肚子裡面的壓力太大，子宮每收縮一次，體內的便便就會不聽使喚的噴射而出，最後她在分娩時更因為肚子受到大力擠壓，導致便便一次性的大爆炸，噴的產房牆壁跟地板全部都是。

根據外媒報導，福克斯在沒有任何生育計畫下，意外的發現自己懷孕了，儘管身為新手媽媽的她很驚恐，但卻在接受奶奶的建議後，決定不管如何要盡可能的把小孩生出來好好養育成人。不過就在預產期過了10天之後，福克斯卻突然在某天晚上的凌晨一點發現她的羊水破了。

當時福克斯的肚子已經開始收縮一小時，當她從床上坐起時，羊水開始慢慢流出，提醒她是時候要生了，於是跟著老公一起到醫院做準備；助產士一開始先向她要求提供一個小便樣本，但她卻無法控制的將便便大在托盤上，讓她感到十分羞恥。

幾個小時之後，福克斯的宮縮開始變得更加劇烈，一直到隔天早上7點，強烈地收所變得更加緊湊並造成更大的壓力，每收縮一次，就會噴出一些大便，而助產士則是會適時地將穢物擦乾淨。不幸的是，福克斯的屁股在大部分的時間都面對著老公盧克（Luke），以便紀錄她的任何動靜。

第二天中午12點，一名醫生進到產房來幫福克斯接生，但這時的福克斯已經管不了那麼多了，在肚子受到推壓的清況下，終於忍受不了的瘋狂噴屎，整間房間的地板、牆壁上都沾滿了穢物，就連醫生和剛出生的新生兒身上也都是；看著身上除了便便還有一些血跡的新生兒， 福克斯說的第一句話是，「我愛你，但你真的很噁心。」

ET快訊
星國情侶棄屍女嬰恐面臨「唯一死刑」　飯店：女肚子突然消失
黑貓強闖英超足球場「炫技」…球員笑到踢不下去「封MVP」
牙助向醫師透露「我懷孕了」　18天後接醫師娘電話：隔天辦離職
12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父淚崩：她最後一次不聽話

關鍵字：失禁,噴屎,宮縮,生產

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最大「禱告APP中文版」上線！一指和教宗建立連結　社群互動集合世界祝福

餐桌上水杯有古怪！金正恩到越南吃晚宴　只喝自備「平壤之水」

奧運賽前「一夜情」變墊底！女選手生活全毀　還有人找她拍「成人片」

小辣椒救男友！爆氣扔酒踹保安　這一腳代價出爐

大眼泰妹襯衫直接脫！胸前「E級震撼」全彈出　百萬網友暴動

「嗯嗯」狂炸整間產房！孕婦生產超失控　收縮一次「屎就噴一次」

小辣椒救男友！爆氣扔酒踹保安　這一腳代價出爐

大眼泰妹襯衫直接脫！胸前「E級震撼」全彈出　百萬網友暴動

川金會破局...川普盼「持續對話解決」！北韓：雙方承諾再見面

快訊／北韓外相李勇浩深夜開記者會　「只要求美國撤回一部分制裁」

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

「嗯嗯」狂炸整間產房！孕婦生產超失控　收縮一次「屎就噴一次」

小辣椒救男友！爆氣扔酒踹保安　這一腳代價出爐

大眼泰妹襯衫直接脫！胸前「E級震撼」全彈出　百萬網友暴動

川金會破局...川普盼「持續對話解決」！北韓：雙方承諾再見面

快訊／北韓外相李勇浩深夜開記者會　「只要求美國撤回一部分制裁」

以色列總理納坦雅胡「3貪腐罪名起訴」　檢察總長宣布了！

全球最大「禱告APP中文版」上線！一指和教宗建立連結　社群互動集合世界祝福

川普推特語錄／感謝阮富仲主席、阮春福總理以及越南人民的慷慨招待

餐桌上水杯有古怪！金正恩到越南吃晚宴　只喝自備「平壤之水」

川普爆：北韓有祕密「鈾濃縮廠」　金正恩驚訝…川金二會破局！

好康看這！頂級「A玉」執行署拍賣　底價一半就可帶走

南六董座黃清山打造全球前三大不織布王國　搶攻面膜代工年收65億

約會驚見女友包藏「兒時恐怖回憶」　他嚇瘋：單兵該如何處置？

華聞快遞／福建寧德推56條惠台措施　深化寧台經濟文化交流合作

漂染髮怎麼顧？女神卡卡御用造型師公開4個養髮秘訣

「我不是乞丐」腦性麻痺的他從小被人當智障　叫賣果凍努力存活

柯文哲高雄住一晚　1日訪陳水扁、「柯韓會」仍是未知數

大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手　網跪求：別放生

台灣最貴停車位曝光！一個要價1000萬　有錢還買不到

大坂直美公布新任教練！　聯手前大威陪練征戰印地安泉

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商..

美威斯康辛超大車禍　131車連..

大叔遭綁架餵壯陽藥逼「男男激戰..

川普爆：北韓有祕密鈾濃縮廠

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開..

即／李勇浩：只要美撤回一部分制..

這杯水有古怪　金正恩自備平壤水

車位留「超大鵰」！女收3100..

恐遭「百名男子」性侵過　10歲..

印度擊落巴國F16　雙方1天3..

大眼泰妹脫襯衫　E級震撼全彈出

分手後見前任媽穿床戰袍　Po文..

孕婦生產超失控　收縮一次「屎就..

狠男性侵殺害8歲女童判無期　遭..

更多熱門

相關新聞

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

先救孩子，還是媽媽？一名懷孕36週的產婦因胎盤剝離，導致血崩送至婦產科診所急救，在醫生的判定下先剖腹救出寶寶，成功生下女嬰，再轉送大醫院緊急切除子宮，保住一命。由於事發緊急，醫生只能先動手術，事後再與產婦未登記的男友說明狀況，卻被對方破口大罵並狠瞪，讓該診所員工無奈說「現在救人的，好像變成了壞人

保溫箱沒電改用「暖暖包」引燙傷

婦產科由黑翻紅！從收不到人到滿招

實施生產事故救濟　訴訟案降六成

「減痛分娩」可減輕產婦8成疼痛

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭PO照分手有預兆

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

即／三重埔重新橋12機車追撞！5人送醫

老跟另一半黏TT！5徵兆「遲早會分手」

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！

她爬17樓頂逼夫承認偷腥 卻失足墜樓四肢扭曲慘死

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面