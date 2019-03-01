「拿走那男人留在我體內的東西」！遭性侵11歲女童「剖腹取胎」

▲女童在醫院裡不斷出現自殘行為。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

阿根廷北部圖庫曼省（Provincia de Tucumán）一名11歲女童，因遭祖母的男友性侵懷孕，她要求當地司法部門「希望能拿走那男人留在我體內的東西」，讓她合法終止懷孕。不過司法部門一直不批准，日前才同意她的請求，此時女童已懷孕23週，只能進行「剖腹手術」，引起婦女團體強烈抗議。

綜合外媒報導，女童原本與母親與母親的男友同住，但因母親男友曾試圖性侵女童的2個姐姐，於是在2015年女童及姐姐搬去與祖母與祖母的男友一起生活，沒想到竟遭祖母的男友性侵。

女童1月底發現自己懷孕19周後，便與母親一起向法官要求，批准她「合法墮胎」。雖然墮胎在阿根廷雖不合法，但若因「性侵懷孕」或「危及孕婦生命」時，可個案處理。可是檢察官吉安諾尼（Adriana Giannoni）卻極力阻止，一直拖延不作出決定。

女童自今年1月31日以來，一直在醫院裡出現自殘行為，在2次自殺未遂後向心理醫師表示，「希望能拿走那男人留在我體內的東西」。不過地方當局審核時 一直拖延了近5周，而且幾名醫師都拒絕為她墮胎。後來，女童的性侵案改由另一位檢察官負責，但批准時女童已懷孕23週，醫師認為，懷孕23周做墮胎手術太危險，因此改為「剖腹手術」，取出發育還未完全成熟的胎兒，而當時胎兒還未死亡。

此舉也讓阻止女童合法墮胎的檢察官吉安諾尼備受爭議，同時引發婦女團體的憤怒，指責省政府要為凌虐女童亞負責。